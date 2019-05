Ni za 20 godina usmrđena riba mirovinskog sustava neće se početi čistiti od glave. Radit ćemo, i vi i ja, do zadnjeg udisaja zraka

Oprostite mi ovo malo sebičnosti i mizantropskog nehaja za to koliko će tko od vas u životu trebati raditi. Jer vi ste – i to u premoćnoj većini! - oni koji uredno na vlast biraju ekipe koje svaki problem kreću rješavati od sve novijih i sve konfuznijih posljedica, umjesto od sve starijih i sve očiglednijih uzroka. Ozbiljna, konkretna i korisna mirovinska reforma ne može se provesti ako se ne krene od prvog razreda osnovne škole, piše u novom komentaru Renato Baretić

Uslijedile su tri nove godine zrakopraznog prostora, honorarno sam radio i za Croatia Records, i za Goldsteinov 'Novi Liber' i časopis 'Erasmus', i za Feral Tribune, i za splitski Radio KL Eurodom, i za Radio Deutsche Welle, sve bez ijedne lipe uplaćene u mirovinski fond.

E onda sam, na sugestiju dragog prijatelja i kolege, registrirao samostalnu djelatnost i angažirao knjigovođu – skupog, ali najboljeg! – i nastavio djelovati kao, uvjetno rečeno, obrtnik. 'Uvjetno rečeno' zato što me Republika Hrvatska kao obrtnika tretira samo onda kad njoj to odgovara, a kad bi to i meni pasalo, e onda slijedi odgovor 'Ali vi niste obrt, vi ste samostalna djelatnost, to je drugo'…

I tako ja, eto, od ljeta 1997. samostalno uplaćujem, pored svih poreza i prireza, zdravstveno i mirovinsko osiguranje. Kad se zbroji to i moji raniji stalni radni odnosi, otprilike 36 godina radim i otprilike 27 godina uplaćujem. Uzmemo li u obzir da mi je Republika Hrvatska ubirala dvostruko (i od mene samostalca i od Slobodne Dalmacije u vremenu kad sam joj ponovno bio redovni zaposlenik, između 2001. i 2008.) moglo bi se tome pridodati još sedam godina, dakle ukupno gotovo trideset i četiri, skoro pa točno onoliko koliko i radim. Otkako sam po sili zakona dio tih davanja dužan uplaćivati u 'drugi stup', u njega sam – po izvještaju za travanj – dosad uplatio 89 tisuća kuna, a fond ih je ulaganjima podebljao, kažu, na 153 tisuće. I to su jedine brojke koje su mi poznate, premda pojma nemam postoje li te kune uopće, ili su i one već potrošene na tuđe mirovine – bilo na one zaslužene poštenim grbačenjem, stvarnom bolešću, ili pak na one za nezasitne licemjere i pljačkaše svega u što se kunu.