Nije vam jasno oko čega se navlače sindikati i Vlada? Ovih devet stvari morate znati o referendumu '67 je previše'

Nezadovoljni Vladinom mirovinskom reformom, sindikati su pokrenuli referendumsku inicijativu '67 je previše'. Do sada je prikupljeno gotovo 250.000 potpisa, a za relativno loš odaziv inicijatori okrivljuju loše vrijeme i kampanju Vlade protiv referenduma. Za lakše snalaženje u cijeloj priči donosimo vam pregled ključnih pitanja koja prate ovu vruću političku temu

Što je donijela mirovinska reforma?

Raniji zakon predviđao je produljenje dobi za odlazak u punu starosnu mirovinu na 67 godina od 2038. godine. Mirovinskom reformom, koja je na snazi od početka ove godine, granica je pomaknuta na 2033. godinu. To znači da svi rođeni nakon 1966. godine, odnosno oni koji su danas mlađi od 53 godine, moraju raditi do 67 godina, osim ako ranije ne uspiju skupiti 41 godinu staža. Produljenje radnog vijeka zahvaća i one rođene 1963. i kasnije jer se već od 2028. godine dob za odlazak u mirovinu postupno povećava svake godine za četiri mjeseca.

Sukladno produljenju radnog vijeka, ubrzava se tempo izjednačavanja uvjeta za žene i muškarce. To znači da se dob za žene po novome svake godine produljuje za četiri mjeseca (ranije za tri mjeseca), da bi se već 2027. godine podigla na 65 godina i izjednačila s dobi za muškarce. Od 2028. i ženama i muškarcima radni vijek se produljuje za četiri mjeseca svake godine do 2033., kada dostiže granicu od 67 godina života. Uvjeti za prijevremenu starosnu mirovinu izmijenjeni su na način da je uveden jedinstven faktor umanjenja (penalizacije) u visini od 0,3 posto po mjesecu prijevremenog umirovljenja, odnosno maksimalno 18 posto za pet godina. Također, dob za odlazak u prijevremenu mirovinu povećana je na 61 godinu (od 2030.), odnosno 62 godine (od 2033.).

Osobe koje su rano ušle u svijet rada (dugogodišnji osiguranici) kada skupe 41 godinu staža i dalje imaju pravo na starosnu mirovinu s navršenih 60 godina, ali se ta granica od 2027. pomiče na 61 godinu.