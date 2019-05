Pavić odgovorio na kritike: Ne ratujemo, informiramo, a sporni TV spot napravili smo sami za 18.000 kuna

Nakon optužbi da reklame za mirovinsku reformu koristi kao protureferendumsku kampanju, u javnosti se oglasio i ministar rada Marko Pavić

'Kada govorimo o informativnoj kampanji, htio bih se svakako osvrnuti na to da je ona kontinuirana. Prati mirovinsku reformu i obavještava građane o reformi, a ona nije protureferendumska, nego informativna, kojom građane obavještavamo da će im rasti mirovine, obavještavamo ih da mogu imati punu mirovinu i raditi te informiramo građane da smo im povisili mirovine 7,54 posto', poručio je, prenosi N1 , ministar Pavić .

Osvrnuo se i na oporbene stranke koje su potpisivale za referendum, podsjetivši pritom još jednom da je granicu od 67 godina uvela SDP-ova vlada. 'Žao mi je vidjeti da gospodin Bernardić potpisuje referendum i koristi referendumsku kampanju za europske izbore. Isto tako, Most, čini se da im je cilj samo fotelja u Bruxellesu, a vidimo i Živi zid da potpisuje', rekao je Pavić.

S obzirom na to da sindikati prikupljaju potpise za referendum pod sloganom '67 je previše', Pavić se osvrnuo na dobnu granicu od 67 godina. Ponovio je da će sa 67 godina u mirovinu samo oni koji nemaju 41 godinu staža i da sa 67 godina sigurno u mirovinu neće ići oni koji su već s 19 ušli na tržište rada, ali ni studenti koji kreću raditi s 25 godina. 'Odlazak u mirovinu sa 67 godina počet će se primjenjivati tek od 2033.', podsjetio je Pavić.

Na pitanje zašto se u spotu spominju sindikati, ako je on dio informativne kampanje, Pavić je poručio: 'To nije protureferendumska kampanja. Nastala je kreativno u Ministarstvu rada, nismo koristili vanjske agencije, a izradu spota platili smo 18.000 kuna plus PDV i troškove informativne kampanje javno ćemo obznaniti po završetku kampanje. I za prošlu kampanju smo tako napravili.'

O izračunu od 45 milijardi kuna dodatnog troška koji se pojavljuje u spotu kaže da ga je izračunao stručni tim. 'Zvuči puno, ali je realna brojka. Pitanje izračuna mirovina pitanje je velikih brojki jer imamo puno umirovljenika', rekao je Pavić.

Pavić je, prenosi Media servis, komentirao i napise iz Jutarnjeg lista da je Vlada tijekom 2018. za mjere aktivne politike zapošljavanja potrošila 1,39 milijardi kuna, od čega pola iz državnog proračuna, a da pritom nije ostvarila cilj - povećanje stope zaposlenosti od 15 do 64 godine za bar 2,3 postotna poena.

'Stopa zaposlenosti mladih prema DZS-u, u kategoriji 15-29 godina, narasla je za 2,6 posto, a prema HZMO-u s 261.000 na 267.500 zaposlenih, prema tome i stopa zaposlenosti mladih po obje statistike porasla je između 2,45 i 2,6 posto', izjavio je ministar.

Istaknuo je da je u dobi od 20 do 64 godine zaposlenost prišle godine bila između 65 i 66 posto. ‘Već 2018. ostvarili smo ciljeve koje je EK zadao za 2020. godinu‘, naglasio je ministar.

'Cilj ove Vlade je stopa zaposlenosti od 68 posto i na korak smo do tog cilja. Pohvaljeni smo iz Europske komisije, imamo 96.058 radnih mjesta više nego prije tri godine, a prošle godine stvoreno je 38.287 novih radnih mjesta', izjavio je Pavić.