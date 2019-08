Ne znaš koji su gori: oni koji su se nakon Oluje vratili tamo gdje su rođeni, ili oni koji se od devesprve nikamo odavde nisu ni micali. Pa ih ti ne mrzi!

Ajde, braćo i sestre, da vas pitam jednu važnu stvar, al onako baš ljudski i hrvatski, kao čisti Hrvat čiste Hrvate: koji nama kurac danas smetaju Srbi? Ovi naši, domaći

Stvarno, ljudi – da citiram izuzetno glupo i provokativno pitanje manje poznatoga domaćega kolumnista i pisca – koji nama kurac danas smetaju Srbi? Pa to samo budala poput njega može pitati! Uništili su nam Agrokor, eto zašto nam smetaju! Pogledajte kako i koliko protuzakonito sijeku stabla po Medvednici, Marjanu i kojekuda po Lijepoj našoj! Industriju su nam upropastili, banke prodali strancima (i to u vrijeme dok smo se mi branili od njihove agresije!), onog Mamića instalirali u Dinamo i HNS, onog Bandića ne dopuštaju skinuti s cezarskog trona u Zagrebu, pod okriljem noći šaraju ustaške i nacističke grafite po našim zidovima…

A ovo kako nam iz godine u godinu sve žešće ta srpčad nastoji upropastiti turizam, to je bolno i nabrajati. Daš im malo zemlje da naprave kakvu civiliziranu štalu ili, ne znam, kokošinjac, a oni ga, umreženi sa zemljacima, koliko sutra prenamijene i pretvore u viletinu za iznajmljivanje turistima. I lako još za iznajmljivanje kao takvo, ali ukrase tu viletinu fotografijom Draže Mihailovića, a kad ih novinari (isto sve srbenda do srbende, to barem znamo) priupitaju zašto u kući, u hrvatskoj Dalmaciji, drže uramljenu sliku kvislinga i suradnika talijanskog okupatora, oni se smeju ko lud na brašno i kažu "Ovo? Ma to mi je deka ili pradeka od tetke, ne sećam se". I to im prolazi, ne biste vjerovali!

Pusto su takvih viletina uz more podigli ti dojučerašnji čobani iz planinskih vrleti i – jasno, jer tek su u neovisnoj demokratskoj Hrvatskoj doznali što je kanalizacija – sad nam se njihova govna i pišote slijevaju u sinje more. Isto je i s hotelčugama koje smo im mi, kratkovidni i duševni Hrvati, dopustili graditi na našim kušinima od stine, i sa svim plažama koje im – baš njima, Srbima iz Hrvatske! – mi na našoj didovini dajemo u povoljne koncesije da bismo zauzvrat, kad malo zahladi i povuku se opet u svoje brdske vukojebine, od njih u znak hvale dobili kuknjavu u stilu "nema asfalta, nema struje, nema ovo, nema ono…".

Ma nemoj! Pa što vam to ne osigura mladunčad koju ste posijali i ostavili po gradovima, gdje se mi, Hrvati i katolici, moramo gušiti u smeću što ga to vaše potomstvo, za razliku od nas, nije u stanju ubaciti u kontejner? Zašto oni među Srbima koji su se vrlo vješto upleli u gradske strukure (a ima ih, o da, ni ne slutite koliko!) ne organiziraju normalan odvoz otpada, zašto nam uvaljuju sumanute regulacije prometovanja najvećim gradovima, zašto koče izgradnju davno obećanih obilaznica, mostova, tunela, žičara i željezničkih pruga?