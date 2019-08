Lažne dojave o bombi kao simbol zaglupljenog društva: Lako budalama kad ih nitko neće kazniti

Pokušavam već dva dana ući u mozak uzbunjivača javnosti i lažnog bombaša, ali ne ide mi baš nešto, požalio se tportalov komentator u tekstu u kojemu opisuje moguće motive za takav čin, a u tjednu za nama bilo ih je tri

Policijska statistika kaže da je prošle godine zaprimljeno 28 dojava o podmetnutoj bombi ili nekoj drugoj eksplozivnoj napravi. Od toga ih je 99 posto lažnih – ne pitajte mene ništa, ta je i takva brojka spomenuta u jednom televizijskom informativnom prilogu i stvarno je prava šteta što nas novinarka nije izvijestila i o tome kako je točno izgledalo te zvučalo onih 0,28 ozbiljnih dojava o stvarnoj bombi, a detalje deaktivacije da ni ne spominjem. Ali dobro, ostavimo to na brigu kolegici i MUP-ovim statističarima…

Do prošlog tjedna u ovoj je godini policija zaprimila 11 takvih dojava. Polovina je godine već debelo minula i činilo se načas da je trend u silaznoj putanji. A onda su uslijedili nagli temperaturni skokovi, rafalne izmjene toplinskih udara i olujnih pljuskova, pa rekonstrukcija vlade, i laže svak tko kaže da mu se od toga nije u glavi niti malo pomutilo. I tako su u razmaku od samo tri dana stigle čak tri dojave o podmetnutoj bombi, čisto da se statističari ne ponadaju bogzna čemu. Dvije u Zagrebu i jedna u Splitu – sve tri lažne, jasno. To se, dakako, ispostavilo tek nakon temeljite pretrage objekata, kojoj je policija dužna pristupiti odmah po dojavi. Drugim riječima, na teren mora izići barem prvi ešalon 'pješaštva' s detektorima i psima, plus ekipa za ograđivanje pristupa zgradi i nadzor evakuacije.

Iako i nevoljni službeni psi zacijelo nekako slute da će im i ova intervencija ući u onih 99 posto s početka, zadatak se mora obaviti, koliko košta da košta. A da košta – košta. Triput pogađajte čijim se to novcem plaća.