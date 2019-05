Merkel i Macron spustili rampu: Nema razmjene teritorija na Balkanu!

Nedavni berlinski sastanak njemačke kancelarke i francuskog predsjednika s čelnim ljudima zemalja Zapadnog Balkana, Slovenije i Hrvatske stavio je točku na 'i' ideji o prekrajanju granica na Balkanu. Barem tako sada izgleda

Iskoristili su ovaj sastanak i da čestitaju sjevernomakedonskom vodstvu na volji i hrabrosti da, skupa s grčkim partnerima, riješi problem naziva zemlje i time ukloni prepreku koja je ih više od dva desetljeća pritiskala.

Sebični interesi

Isto to bi htio i Aleksandar Vučić. Htio bi da mu se prizna dobra volja za rješavanje odnosa s Kosovom i da ga se pusti da taj problem riješe dvojica vođa. No, njemačka kancelarka rekla je u Berlinu da je to i europski problem i da je i nama drugima važno na koji način dvije strane namjeravaju postići rješenje. Pokušaj Vučića da uvjeri druge kako je dogovor između Kosova i Srbije samo njihov i ničiji više nije prošao dobro upravo zbog ideje o razmjeni teritorija kao načinu postizanja dogovora.