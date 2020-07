Lako je bilo pokopati slabog Bernardića, no što će sad Plenković – kemijati s nekim Škorinim žetončićima ili mijenjati sebe, HDZ i Hrvatsku na bolje?

Osobni i politički trijumf Andreja Plenkovića na čelu HDZ-a na ovogodišnjim parlamentarnim izborima uvelike je trasiran izvanrednim okolnostima izbora te najslabijim oporbenim izazivačem od stjecanja hrvatske neovisnosti. HDZ kao stari centar moći u hrvatskoj politici upravo postaje novim političkim centrom ispred kojega je dugoročno određujuća odluka o koaliciji...

Tko ne bi poželio Davora Bernardića na čelu SDP-a kao glavnoga političkog suparnika? Doslovce svatko. Stoga ne čudi da je Andrej Plenković riskirao s parlamentarnim izborima usred krize sa širenjem koronavirusa pretpostavljajući da će većini birača biti prihvatljivije da ih i dalje vodi u svemu poznati HDZ nego li čelni čovjek SDP-a kod kojega je poznato samo to da nije u stanju voditi ni vlastitu stranku ni koaliciju. I tako već puno desetljeće otkako je došao na čelo zagrebačkog SDP-a do ovogodišnjih parlamentarnih izbora na kojima je upravo u Zagrebu doživio fijasko. Čak je i 2003. kada je HDZ pod vodstvom Ive Sanadera pobijedio u osam od deset izbornih jedinica u tuzemstvu SDP sačuvao prednost u I. izbornoj jedinici koju najvećim dijelom čine zagrebačke četvrti.

To bi de facto bio nastavak aktualne parlamentarne većine uz još naglašeniju ulogu HDZ-a. I to bi u novonastalim okolnostima bio novi pomak HDZ-a prema centru s obzirom na Plenkovićevu dosadašnju retoriku te kadrovsku proilagodbu stranke vlastitim političkim zamislima. Mada je politički centar itekako dvojben pojam, a još više praksa, nakon rezultata upravo održanih izbora HDZ je kao nikad ranije gurnut prema centru s obzirom da mu se zdesna nalaze čak dvije mandatno relevantne opcije što se dosad nikad nije realiziralo u Hrvatskom saboru.

I dok je na prvim demokratskim višestranačkim izborima 1990. HDZ figurirao kao desnica, SKH-SDP kao ljevica, a Koalicija narodnog sporazuma kao centar, tri desetljeća kasnije na desnom se polu hrvatskog parlamenta nalaze Domovinski pokret Miroslava Škore i Most nezavisnih lista, a na lijevom SDP i koalicija oko platforme Možemo!. Plenkovićeva inačica HDZ-a sada je između njih, i to rezultatski ojačana da ne mora nužno koalirati s opcijama desnijima od sebe. Hoće li se to ipak dogoditi ovisi o spremnosti pobjednika da podijeli obveze i odgovornosti s onima koji su mu do jučer osporavali pravo da vodi i stranku i Vladu. U tom bi slučaju HDZ imao daleko komforniju situaciju u parlamentu, ali je pitanje uz kakvu cijenu. Usto, Domovinski pokret djeluje dovoljno rahlo da iz njega uskoro iskoče neki novi žetončići kada su već oni Milana Bandića doživjeli sudbinu svoga krupijea ostavši bez ikakve vrijednosti.