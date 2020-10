Kad prođe ova nadrealna korupcijska epizoda, sjećat ćete se jedino Draganova kluba. Ne budite naivni, to su i htjeli

Kad nema odgovora na nezgodna pitanja, jedino preostaju stare fore u kojima je netko nestabilan i ima bjesnoću, a drugi je nasilnik koji fizički napada ljude u Saboru. Andrej Plenković i Zoran Milanović pametni su ljudi koji su odavno prošli svoje nestabilne godine. Najmanje što mogu napraviti jest prestati s ovom bukom oko afere Janaf i otvoriti prava pitanja o onome za što su odgovorni u Hrvatskoj, u kojoj se u staračkim domovima sve češće ne umire prirodnom smrću, s bolnicama u kojima se na dijalizi ubrizgavaju dezinfekcijska sredstva, u čijim gradovima 15-godišnjaci pod utjecajem droge ulaze u stanove i bezrazložno ubijaju starice

Ono što se zna o aferi Janaf toliko je sramotno i problematično da bi svi iz vlasti koji su povezani s Draganom Kovačevićem, bilo poslovno, bilo igranjem bele do jutarnjih sati, trebali satima javnosti objašnjavati svoje odnose i postupke. To se prije svega odnosi na ministre u trenutnoj vladi, a naročito one čiji su resori blisko povezani s djelokrugom Janafa. Posebno bi jasan trebao biti Andrej Plenković, i to kao premijer koji je Kovačevića ponovo politički imenovao na direktorsku poziciju, ali i kao čelnik HDZ-a jer su njegovi financijeri i članovi optuženi da su ili podmićivali (poduzetnik Petek) ili posredovali (gradonačelnik Barišić) u poslovima u kojima je državni proračun oštećen za milijunske iznose. Trebao bi nastupiti i kao moralna osoba kojoj je stalo do Hrvatske jer se ovdje radi o korupciji, virusu koji izjeda tijelo i dušu ove zemlje.