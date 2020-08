Kad Igor iz Zagreba na plaži krene zavoditi Šveđanku, hoće li pričati o cijeni najma stana u Stockholmu ili o razvaljenoj sofi u Gajnicama?

Kad se ovog ljeta Igor iz Zagreba nađe u beach baru na Krku oči u oči s Šveđankom razgovor bi mogao postati interesantan, ali i nezgodan. Ona bi sa svojih 32 mogla inzistirati da pričaju o kretanju cijene najma stanova u Stockholmu zadnjih 14 koliko živi sama, a naš bi reprezentativac mogao odgovarati o potrebi zamjene sofe za razvlačenje u stanu u Gajnicama koju je 'stari razvalio još prije deset godina', slikovito upozorava tportalov komentator u osvrtu na podatak da su Hrvati europski prvaci u odgađanju osamostaljenja od roditelja

Posebno se to odnosi na naše 'mlade dečke' s trideset i kojom, od kojih čak 74,6% živi i dalje s tatom i mamom. Kad se ovog ljeta nađu u beach baru na Krku oči u oči s Šveđankom (3,9%) razgovor bi mogao postati interesantan, ali i nezgodan. Ona bi sa svojih 32 mogla inzistirati da pričaju o kretanju cijene najma stanova u Stockholmu zadnjih 14 koliko živi sama, a naš bi reprezentativac mogao odgovarati o potrebi zamjene sofe za razvlačenje u stanu u Gajnicama koju je 'stari razvalio još prije deset godina'. Ako tu razgovor zapne ona bi mogla o novim sushi, vegan i poke restoranima, a on o maminom pohanom piletu nakon kojeg slijede kremšnite. Europa na različitim valnim dužinama i prosječnim brzinama tridesetogodišnjaka. Činjenicu da su naši mladi najduže s roditeljima nije moguće jednoznačno negativno odrediti.

Jedan takav, nedovoljno istican, je onaj o najnižem postotku učenika koji napuštaju školovanje prije završetka srednje škole. Drugi je pak toliko zanimljiv da se u njegovom objašnjenju kriju odgovori na najrazličitija suštinska pitanja od onoga o tome kolika su šanse Igora iz Zagreba da ovoga ljeta zavede neku Skandinavku do ekonomske i demografske budućnosti Hrvatske i Europske unije. Naizgled trivijalan, a zapravo ključan, podatak o tome do koje godine života mladi ljudi žive sa svojim roditeljima.

Razlozi duljeg ostanka s roditeljima su kulturološki, ekonomski, ali i psihološki. Hrvatska je društvo s izrazito izraženom ulogom obitelji pri čemu je ona povijesno ne samo izvor osobne dobrobiti i sigurnosti pojedinca već kao i u ostalim balkanskim i mediteranskim društvima izvor razgranatih socijalnih mreža. Ne tako davno u dijelovima Hrvatske obitelji su služile za pronalazak partnera uz adekvatnu kompenzaciju, a i dalje,uz stranačku pripadnost, osnova su pronalaska posla mladima. Čiji si i koju iskaznicu imaš? U društvu u kojem ne postoje sustavne javne politike usmjerene mladima, u kojem se smanjuje broj radnih mjesta na neodređeno što posljedično onemogućujerješenje stambenog pitanja, razumljivo je da se mladi u najvećoj mjeri oslanjaju na sigurnost obitelji. Ona je često i jedino što im preostaje.

U tom smislu pozitivno je da je obitelj u Hrvatskoj, u kojem god obliku od jednoroditeljskih, istospolnih, udomiteljskih do ovihnazovi 'normalnih', i dalje snažan izvor podrške djeci i mladima. To ukazuju i naša istraživanja u kojem oniizmeđu 10. i 18. godine najvišu razinu zadovoljstva iskazuju za odnose s najbližima. Iza statističkih podataka o najkasnijem odlasku iz roditeljskog doma kriju se vjerojatno i navike da se teško odjavljujemo i još teže prijavljujemopri promjeni prebivališta.Razlozi za to mogu biti brojni, od nemara do vjerojatnijeg zadržavanja različitih povlastica. Od državnog aparata koji godinama ne može utvrditi točan broj glasača na izborima teško je očekivati žurnost i preciznost u praćenju kretanja građanki i građana, naročito onih mladih koji su više skloni unutarnjim i vanjskim migracijama. Sve ono što bi u Stockholmu bilo teško zamislivo u Zagrebu je vjerojatno.