Južnjačka 'malinkonija': Srca se kidaju, jer Oliver za Splićane nije bio simbol grada. On JEST grad

Nikad bolja glazba nije svirala u Splitu. Iz svakog kafića, restorana, stana i auta razliježu se smirujući, melankolični zvuci, isprekidani tek kratkim vijestima svakog sata i stotinama poziva slušatelja koji lokalnim radiostanicama dojavljuju svoja iskustva, sjećanja ili naprosto vlastite osjećaje o 'njemu'. Nikad mirniji, Split iskreno i duboko tuguje, baš kao u njegovoj 'Malinkoniji': Kidaju se srca dok se pjevaju pjesme njegove

I baš nikome to ne ide na živce, baš nitko se ne buni, ma ni čudno mu nije da četrdeset i kusur sati u komadu svira jedan jedini pjevač. Na koncu oni njega ni ne slušaju, to na radiju odzvanja soundtrack njihovih vlastitih života…

Jednom prilikom upoznala ga je gospođa koja je svoju petnaestogodišnju kćerku vodila na rehabilitaciju na Korčulu, a morala ju je ostaviti ondje i vratiti se na posao. 'Grubo je to, gospođo moja', procijedio je Oliver te objema poželio zdravlje i sreću.

Nešto mlađi Splićanin prepričao je da je pjevač ostao iskreno iznenađen kad ga je ovaj zamolio za zajedničku fotografiju - jer, zaboga, što će mu fotografija kad ionako žive u istom gradu - i u tom odgovoru može se pronaći barem dio tajne njegove cjeloživotne simbioze sa Splitom. Tolike da ga danas više ne proglašavaju simbolom ovog grada, on ustvari jest grad.

U svojeglavoj, ponekad nagloj i okrutnoj, ali istovremeno osjećajnoj sredini - kako bi Smoje rekao, specifičnoj kombinaciji mediteranskih emocija, balkanskog divljaštva i slavenske duše - rijetkima je uspjelo izrasti u veličinu, a još rjeđima takvima i ostati. Oliver Dragojević iznimka je koja potvrđuje pravilo: čovjeka ste redovito mogli susresti u šetnji gradom, odlasku u spizu, nekad prije i na Hajdukovoj utakmici, na trajektu ili katamaranu, u šarenom društvu i u šetnji s unucima. Živio je u gradu i živio s gradom, pa je baš zato i svaka njegova pjesma o Splitu zvučala i bila savršeno uvjerljiva.

Od one optimistične '2002. godine', u kojoj je predviđao da će 'svak imat svoj stan' i da će biti 'ribe s Marsa svaki dan' - a imat ćemo i stadion na kojem će igrati svjetski šampion - do one u kojoj priznaje da je svome gradu 'krao sunce, a zauzvrat dobio dušu' ili obećava da će ga sa sličnima čuvati 'dok ga truju sile zla'.