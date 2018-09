Ispit iz etike: zašto nitko ne brani Markić od Bandića?

Je li Markićka dobila što je tražila (a jest, parsto tisuća kuna, zato i jest Bandić sad na sudu) ili bi je ipak, da ostanemo principijelni, trebalo braniti od ponosno prostačkih nasrtaja? U kojoj je mjeri Željka Markić ‘samo’ žena kao i svaka druga izvrijeđana nevoljnica?

U međuvremenu, međutim, svi smo mi, cjelokupna demokratska javnost što se u demokraciju, ravnopravnost, nenasilje i vladavinu prava kune kao u vlastite majke, bez imalo problema vjerovali u to ‘svjedočenje’. Nama, ljudima od načela i skrupula, sazdanima od gole pravičnosti i neokrnjena dostojanstva, nije bilo nimalo teško povjerovati da je točna svaka riječ u tom vješto sročenom ‘svjedočanstvu’. Zašto? Zašto nitko nije posumnjao, sve dok cijela stvar nije postala intrigantna Udruženju žena žrtava rata u BiH, udruzi koja je na kraju svoje potrage nedvojbeno i nedvosmisleno, u ljeto 2011., ustanovila i objavila da je priča o tobožnjem silovatelju Vukojeviću prijesna laž. A ni tada se nitko od nas, bespogovorno pravdoljubivih zalagatelja za jednakost sviju pred zakonom, nije potrudio proširiti tu vijest ili se čak, božemeprosti, ispričati Vici Vukojeviću za to apriorno, selbstverständlich, prihvaćanje te ljigave špijunske izlučevine?

Ja sam se - i nitko drugi, koliko znam - javno ispričao Vici Vukojeviću, iako ga u tih 11 godina nikad nisam javno tretirao kao počinitelja tog zlodjela u logoru Vojno. Da sad ne duljim i ne širim priču, evo linka na tu ispriku.

Ako ste kliknuli na link do toga kratkog teksta i pročitali ga, moguće je da već slutite radi čega se ovdje prisjećam te višestrano mučne epizode. Ako niste: prisjetio sam se ovoga svega gore kad sam shvatio da se ama baš nitko u javnosti (barem onoj meni zanimljivoj) nije ni pokušao staviti u obranu Željke Markić nakon odurnih Bandićevih riječi na njezin račun, pa potom i još odurnije izjave kako je ponosan na te svoje riječi. A svi znamo koje su to psovke, iako su posvud bile licemjerno prekrivene ‘biiipovima’ ili trima smokvolisnim točkicama. I tako je, eto, Bandić ponosan na to što je svome pretorijancu na telefon rekao da mu Markićka može posaugati luleka, i tako smo to, eto, svi prenijeli, i tako smo se, eto, svi malo zgražali nad seljoberskim rječnikom nasrtljivoga i nezasitnoga dojdeka ali, eto, nije se našao ama baš nitko tko bi stao u obranu Željke Markić i njezina osobnog i rodno-spolnog integriteta.

Majketimile, ocamuljubim, pa imamo najmanje prstohvat udruga koje su sposobne detektirati seksizam u čemu god zatreba, od oblika oblaka do pregorjele žarulje, ali baš nijednu koja bi bila u stanju progutati ideološku knedlu, pa se glasno zauzeti za obranu digniteta i ženstva Željke Markić, supruge, majke i društvene aktivistice! Kako to?