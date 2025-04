Htjeli su biti azijska Jugoslavija, a 'proslavio' ih je genocid, nakon potresa opet su u fokusu javnosti

Burma je bila britanska kolonija od 1886. do 1948. Kolonizacija je sa sobom donijela snažne ekonomske i društvene promjene, uključujući useljavanje s indijskog potkontinenta. Različite burmanske dinastije su prije devetnaestog stoljeća bile vladale širim područjem jugoistočne Azije, od Burme do Vijetnama.

Ime Mjanmar uvela je1989. vojna hunta kako bi se naglasila etnička raznolikost, budući da je Burma previše asocirala na glavnu etničku skupinu , Burmance (Bamar). Bio je to dio širih napora mijenjanja imena iz kolonijalnog vremena. Međutim, mnogi politički aktivisti i demokratski pokreti još uvijek koriste Burma kao izraz otpora vojnoj vlasti.

U Nu , prvi premijer Burme, bio je predvodnik borbe za burmansku neovisnost. Pokušavao je na temeljima budizma izgraditi pluralističku, demokratsku državu, no kabineti su mu nestabilni zbog etničkih sukoba i brojnih gospodarskih problema. General Ne Win 1962. izvodi puč te uspostavlja socijalistički režim. Ne Win je vladao kroz jedinstvenu mješavinu socijalizma, budizma i izolacionizma, što je razorilo ekonomiju i zemlju udaljilo od ostatka svijeta.

Inače, Burmanci nemaju prezimena u zapadnom smislu . Imena su osobna i često sadrže više riječi. Primjerice, Aung San Suu Kyi se zove po tri člana obitelji: njezin otac Aung San, majka Khin Kyi i baka Suu. Nema nasljeđivanja prezimena, što često stvara problem u interakciji s vanjskim svijetom, kao što je to kod putnih isprava koje pretpostavljaju ime i prezime putnika. Umjesto toga, koriste se počasne titule (kao što je predmetak U), horoskopski simboli i hijerarhijske oznake.

Aung San Suu Kyi , kći generala Aung Sana (oca burmanske nezavisnosti), postala je ikona borbe za demokraciju krajem 1980-ih. Njezina stranka, Nacionalna liga za demokraciju, pobijedila je na izborima 1990., no vojska je jednostavno ignorirala rezultat. Provela je gotovo 15 godina u kućnom pritvoru. Dobitnica je Nobelove nagrade za mir (1991.), a međunarodna zajednica ju je dugo slavila kao simbol otpora autokraciji. Međutim, njezin ugled je znatno narušen nakon 2017., kada nije osudila (a neki kažu i opravdavala) pogrom Rohindža .

Burma je članica ASEAN-a, no načelo nemiješanja u unutarnja pitanja, koje prakticira ova regionalna asocijacija, znači da je ustvari nemoćan. Pa ipak, nakon puča su generali isključeni sa sastanaka na vrhu, a Burmanci su preskočeni u rotirajućem predsjedavanju ASEAN-om, no bez konkretnih sankcija.

Glavna manjina koja se nalazi na udaru vlasti su Rohindže, muslimanska manjina koja živi u državi Rakhine. Vlada ih smatra ilegalnim imigrantima iz Bangladeša, iako većina njih ondje živi generacijama. Nakon što su 2016.-2017. pripadnici burmanske vojske pobili, silovali i zapalili desetke tisuća ljudi, a protjerali gotovo 700 tisuća, ukupan se broj Rohindža u Burmi prepolovio. S obzirom i na opseg i na namjeru ovog pokolja i pogroma, može se govoriti o genocidu. U izbjegličkom kampu Kutupalong u Bangladešu je u prosincu 2024. godine bilo smješteno 686 tisuća osoba, mahom Rohindža. Ovo naselje postoji još od 1991., kada je vojska pokrenula operaciju masovnog protjerivanja.

Rohindžama burmanska vojna vlast odriče pravo na državljanstvo, prisiljeni su imati osobne iskaznice s bijelim oznakama, umjesto uobičajenih crvenih, tretira ih se kao strane državljane, zabranjuje pristup visokom školstvu te ograničava kretanje. Također, službeno ih se naziva Bengalcima i tvrdi kako su oni recentni useljenici iz Bangladeša, dok oni sebe smatraju potomcima domaćeg stanovništva i arapskih trgovaca još iz desetoga stoljeća. Rohindže govore indoeuropski jezik koji je srodan bengalskom te često ne posjeduju znanje burmanskog jezika, sinotibetskom jeziku koji je službeni jezik zemlje te materinji za oko dvije trećine stanovnika zemlje.

Korijen sukoba u južnoj pokrajini Arakan, između muslimanskih Rohindža i budističkih Rakhine, leži u tome što su tijekom Drugoga svjetskog rata prvi bili na strani Britanaca, a potonji na strani Japanaca. Rohindže su smatrali kako su im Britanci zauzvrat bili obećali državu, a poslije rata su se bili okrenuli i džihadističkoj oružanoj borbi.

Postoji i niz drugih oružanih manjinskih skupina koje vode najdugotrajniji građanski rat na svijetu, s razdobljima primirja i ponovne eskalacije. Nakon puča 2021., mnoge od tih skupina su se priključile oružanom otporu vojnoj hunti.

Žad i bijeda

Burma je s 51 milijunom stanovnika u prvih 30 zemalja svijeta, a prema kupovnoj moći po glavi stanovnika gotovo na samom začelju, na 151. mjestu. Stari burmanski glavni grad u unutrašnjosti zemlje, Mandalay, ovjekovječio je Rudyard Kipling u istoimenoj pjesmi. Stihovi su kasnije i uglazbljeni kao On the Road to Mandalay, čiji je najpoznatiji izvođač bio Frank Sinatra. Mlađi čitatelji će se vjerojatno prije prisjetiti novije izvedbe u aranžmanu Robbieja Williamsa. Vojna hunta je pak prvo preimenovala romanizaciju naziva glavnog grada Rangoona u Yangon, a potom 2005. na krčevini usred prašume dala izgraditi novi glavni grad Naypyidaw te je njegovo postojanje par godina skrivala od stranih novinara.

Gotovo 90% svjetskih rubina i 70% žada dolazi iz ove zemlje. Unatoč naporima vlasti da preusmjere poljoprivrednike prema drugim kulturama, Burma je drugi najveći proizvođač opijuma nakon Afganistana, a prema proizvodnji metamfetamina je prva zemlja na svijetu.