Festival kliconoša: Neustrašivi borci za istinu, halo, čovjek vas izvrijeđa, a vi ništa. Jeste li sigurni da vas već nije čipiralo?

'A gle ove influensere!', izgovorio sam ispred televizora vidjevši prvi kadar moćne gomilice okupljene na Trgu prošle subote. Nisam se u prvi tren sjetio 'kliconoša', ali na to sam zapravo mislio. Okej, nisu bili baš gomilica (najmanje sklona procjena govori o tri tisuće sudionika, no meni se čini da ih je bilo skoro dvostruko više), ali nisu se doimali bitno drugačije od tih famoznih influensera koji žicaju besplatnu večeru, cipele ili frizuru – došli su tražiti na što misle da imaju pravo, unatoč svim drugima. Došli su skandirati protiv nošenja maski koje ionako nisu nosili i protiv razumnog držanja razmaka od ostalih ljudi, koji ionako nisu držali. Došli su sa svih strana Hrvatske glasno iskati The Slobodu, onakvu na kakvu su navikli na internetu: slobodu da lajkaju, frendaju ili anfrendaju koga god sami požele, da pljucaju i žicaju, da melju nikom korisne bezvezarije i da se prave beskrajno važnijima no što stvarno jesu. I da ih ne bude briga, baš kao na kraju 'Naronske sieste', divne Slamnigove pjesme o opuštenom dočekivanju čupavih barbara na kućnom pragu Rimskoga carstva.

Ne žele brinuti o tome je li možda netko od njih 3.000 zaražen koronom, ne žele se zamarati razmišljanjem o mogućnosti da ih zarazi netko od ovih što tri sata skandiraju parole i zavijajući otkidaju na pjesmu Miše Kovača, oni žele svoje pravo da i u stvarnom svijetu proklamiraju što ih je volja i rade što im god padne na pamet, baš kao što to čine na internetu. Došli su da pronesu klicu nehaja i sebične površnosti, da se protive zdravom razumu pozivajući se baš na njega. Jedini konkretan i opravdan razlog za prosvjedno okupljanje – kontradiktorne i utilitarnom politikom kontaminirane odluke polulegalnog nacionalnog stožera civilne zaštite – ostao je tako u sjeni ispraznog trkeljanja o individualnoj slobodi i globalnim zavjerama.