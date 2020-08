Evo ga, i mentalni potres: Udri po razmaženoj lumpenburžoaziji iz centra Zagreba i zovi očajne muzičare na kopanje krumpira

Dok sam ni tjedan dana nakon zagrebačkoga potresa gledao dokumentarac o kronologiji i posljedicama onoga koji je 2009. razorio talijanski gradić L'Aquilu, nisam računao ni na donedavno sasvim simpatičnoga gradonačelnika Svete Nedjelje ni na solidnu medijsku potporu njegovim idejama i spinovima o razmaženim i škrtim veleposjednicima iz centra. Da me tad netko pitao tko bi za par mjeseci mogao prvi sročiti gentrifikacijski manifest s natruhama revolucionarne pravde, on mi ne bi bio ni na obodu radara

Da je to izjavio načelnik nekoga gradića iz duboke hrvatske provincije, ili čak iz postojbine The Gradonačelnika, još bi ga se nekako i dalo razumjeti. Ali Sveta Nedjelja je niti 20 kilometara udaljena od Zagreba, štoviše, pet je ZET-ovih prigradskih autobusnih linija svakodnevno povezuje s glavnim gradom i tim famoznim centrom! Nije, dakle, posrijedi promišljanje nekog preambicioznog Bukare ili kumeka koji je Zagreb prvi put vidio tek kad su mu javili da ga tu čeka radno mjesto.

Da stvar bude zanimljivija – upravo je Sveta Nedjelja, zahvaljujući sjajnom položaju i pametnom upravljanju u posljednja dva desetljeća postala pravi magnet za investitorski kapital, ali i za imućnije Zagrepčane kojima je život u gradskoj vrevi postao odveć iritantan. Tko zna, možda je upravo to natprosječno potkoženo okruženje navelo gradonačelnika Svete Nedelje da odjednom zanemari zdrav razum i prikloni se logici parajlija koji su nanjušili lak plijen u središtu glavnoga grada i usmjerili ga da, sad kad je saborski zastupnik, bude njihov prikriveni glasnogovornik? Zašto bi to bilo nemoguće? Ne bi to bio prvi slučaj kad je loše društvo iskvarilo do jučer ispravna čovjeka…