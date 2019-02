Dijagnoza: Mutno. Predsjednica ne želi pokazati račun iz privatne klinike, a evo zašto bi trebala

Prošlotjedni posjet predsjednice RH Kolinde Grabar Kitarović jednoj privatnoj klinici zbog preventivnog pregleda izazvao je dosta zanimanja javnosti, a posebno intrigira predsjedničino odbijanje pokazivanja računa

Nakon što je u javnost izašla informacija da je predsjednica RH Kolinda Grabar Kitarović bila na pregledu u klinici Radiochirurgia većina medija zatražila je određene podatke i pojašnjenja od njezina ureda o tome zbog čega je bila na pregledu, koliko je on koštao, tko ga je platio, a neki su, poput tportala, zatražili i da predsjednica - u duhu transparentnosti koji stalno ističe, a od kojega u dosadašnje četiri godine mandata nije baš puno pokazala - javnosti predoči račun. Prije nego što mnogi stanu u zaštitu predsjednice od 'zlih novinara', uz argument da se njezino zdravlje ili potencijalna bolest nikoga ne tiču, moram naglasiti da to nije njezina privatna stvar. To nije privatna stvar otkad se odlučila baviti politikom i o tome ne bi trebalo biti nikakve rasprave.