Predsjednica u tajnosti bila na preventivnom pregledu i infuziji

Predsjednica je sredinom siječnja bila na infuziji u KBC-u Sestre milosrdnice, a u petak je bila i na pregledu u privatnoj klinici, piše Večernji list

Kada je riječ o pregledu u privatnoj klinici u Sv. Nedelji, koja je specijalizirana za dijagnostiku i liječenje karcinoma radioterapijom i radiokirurgijom, Crnić kaže kako je predsjednica 'obavila redovne i preventivne preglede, kao što i u javnosti zastupa da to treba činiti'.

Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, koja je u službenom posjetu Turskoj, u kojoj sudjeluje na konferenciji Svjetskog kongresa anđela investitora, progovorila je za RTL o svojem zdravstvenom stanju.

Potvrdila je da je bila na infuziji i preventivnim pregledima.

"Imam predispoziciju za karcinom. Od četvero mojih baka i djedova, troje je umrlo od karcinoma, tako da ja svake godine radim magnetsku rezonanciju dojki i unutarnjih organa", rekla je Grabar-Kitarović.

Kad je pak riječ o optužbama bivšeg savjetnika predsjednice za unutarnju politiku Mate Radeljića - da je Kolinda Grabar-Kitarović obećala srpskom predsjedniku Aleksandru Vučiću da više u govorima neće spominjati pojmove "velikosrpska agresija" i "genocid u Srebrenici", predsjednica na njih ne želi odgovarati. Štoviše, prilično ju je razljutilo pitanje reportera RTL-a.

"Nemojte me to pitati. Neću na to odgovarati. Jako se dobro zna kakvu ja politiku zastupam. Neću se osvrtati na to", rekla je Grabar-Kitarović.