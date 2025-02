Carine su samo blef, jasno je što Trump želi: Europljani, istresite novčanike, američko oružje čeka

U ovoj tvrdoj pregovaračkoj strategiji agresivno se koristi blefiranje i/ili pozicija moći kako bi se situaciju o kojoj se pregovara prividno dovelo do ruba visokorizičnog ili opasnog stanja, stoga pregovarač ima veću mogućnost natjerati suprotnu stranu na ustupke i tako ostvariti svoje ciljeve. Strategija je sama po sebi legitimna i može polučiti uspjeh za pregovarača koji je primjenjuje, no često kao posljedicu ima narušene odnose među pregovaračima.

Carine su učinkovite jedino ako dođe do povećanja cijena

Valja naglasiti da je Trump prilikom implementacije strategije ruba u prijetnji carinama istovremeno u poziciji moći, što znači da može ostvariti svoje prijetnje, no vrlo je vjerojatno i to da istovremeno svjesno blefira, odnosno da nema nikakvu namjeru uvesti ili povećati carine svojim susjedima i vojnim saveznicima. Naime nemoguće je to da nije svjestan kakav bi razoran učinak uvođenje carina imalo na američku ekonomiju. Carine su učinkovite jedino ako u zemlji koja ih uvodi dođe do povećanja razine cijena roba za koju se uvode.

Drugim riječima, ako recimo uvedete carinu na europske automobile u iznosu na 10 posto, možete očekivati da će cijena europskih automobila u SAD-u rasti za otprilike isti iznos. To ujedno znači da američki proizvođači mogu svoje automobile na američkom tržištu prodavati po većoj cijeni, stoga dolazi do povećanja razine cijena svih automobila u zemlji.

U kratkom roku carine omogućuju postojećim domaćim proizvođačima da svoje proizvode prodavaju po većoj cijeni i tako ostvaruju veće prihode i dobit, a u duljem roku mogu potaknuti i ulaganja u nove domaće proizvodne kapacitete. I u dugom roku važno je to da je cijena automobila u zemlji koja uvodi carine i dalje veća nego što je bila prije uvođenja carina - jer baš ta razlika u cijeni ono je što proizvođače potiče na proširenje proizvodnih kapaciteta. Od carina je dakako na dobitku i država jer ostvaruje prihode. Na gubitku su jedino potrošači jer oni uslijed uvođenja carina plaćaju veću cijenu robe, zbog čega se u konačnici ukupna potrošnja robe na koju se uvodi carina smanjuje te dolazi do supstitucije uvoznih proizvoda onima proizvedenim u zemlji.