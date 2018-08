Blanka Vlašić baca bisere pred svinje: Ljubi hejtera svoga, nema druge

Zašto se (opet) podigla bura oko jednog vjerskog svjedočenja mlade sportašice i je li trebala šutjeti o nečem duboko intimnom jer je 'vjera privatna stvar'? Upravo zato što je to svjedočenje o identitetu, a živimo u doba opsjednuto identitetima, kaže tportalov komentator analizirajući katolički identitet danas

Njezin govor daje uvid u veliku tjeskobu kroz koju je prolazila: svoju karijeru, ispunjenu svjetskim uspjesima, uspoređuje s boravkom u zatvorenoj kutiji; u svlačionici gdje vrijedi samo uspjeh, ozljeda ju je shrvala – bez mogućnosti da trenira, izgubila je volju za životom; poremećaj sna, anksioznost i napadi gušenja bili su njeni pratioci na Olimpijadi 2016. kada je, usprkos objektivno slabom rezultatu, osvojila brončanu medalju. Tada ju je darovala svetištu Majke Božje Bistričke i pritom rekla okupljenima više-manje isto što i ovih dana – da ne bi mogla uspjeti da nije vjerovala u Boga, što je također izazvalo neviđen broj javnih uvreda, toliki da je 53 njezinih kolega bilo stalo u njenu obranu otvorenim pismom, od Gorana Ivaniševića i Ivane Brkljačić do Tamare Boroš i Dubravka Šimenca .

Jim Caviezel , glumac atipičan za Hollywood po tome što je glasan i aktivan katolik, podržao bi Blanku Vlašić. Njegovim riječima: 'Isus živi za nas u Bibliji. Koliko ga često ignoriramo? Moramo potresti tu ravnodušnost. Samo nas vjera i mudrost Crkve mogu spasiti, ali za to se traže muškarci i žene, ratnici spremni žrtvovati svoj ugled, čak i svoje živote, da posvjedoče za istinu.' Po mnogim komentarima na hrvatskim portalima vidi se da je Blanka Vlašić stekla svojim svjedočenjem brojne poštovatelje, a video s njezinim govorom dosad je na YouTubeu pogledalo čak 40.000 ljudi.

Je li trebala šutjeti o nečem tako duboko intimnom i poštedjeti se najgorih vulgarnosti? Biblija bi je svakako ohrabrila u tome, upozorenjem da svoje bisere ne trebate bacati pred svinje, jer će ih pogaziti nogama, a potom vas još i napasti i rastrgati. Mnogi komentatori, s uvredama i bez njih, ističu upravo to: da je vjera privatna stvar i da bi Blanka Vlašić morala ostati u kutiji, tj. ormaru, gdje je i bila. Donijela je medalje, ogrtala se zastavom, hvala joj, zašto sada gnjavi.

Zašto onda tolika zbrka oko jednog jednostavnog i običnog svjedočenja mlade sportašice? Upravo zato što je to svjedočenje o identitetu, a živimo u doba opsjednuto identitetima. Građansko društvo, koje nestaje naočigled, poput polarne kape, sastojalo se od jednakih ljudi – oni su dijelili svoj život na privatni i javni, s tim da bi različitost čuvali za najintimniji krug. Naš vrli novi svijet postupa obratno: dok smo privatno identični kao da smo izašli iz tvornice, standardizirani i čipizirani, na van mašemo identitetima i silno se želimo pokazati osebujnima. Građansko društvo težilo je jednakosti i konsenzusu, a mi nabijamo jedni drugima na nos svoje različitosti i težimo grupiranju, sektašenju i razdorima. Nekad su svi bili jednaki pred zakonom, a danas svako želi progurati zakon prilagođen svojoj kliki. Nekad su poroci bili skriveni, a vrline javne – danas je obratno. Nekad smo branili svoju privatnost, danas nam treba zaštita od privatnosti drugih. Nekad smo bili licemjerni, danas smo i previše iskreni. Nekad je postojao bon-ton, danas se nadmećemo u uvredama. Nekad smo htjeli biti većina, danas je svatko od nas manjina.

Katolički identitet također se drugačije percipira. Dok je nekad neodređeno lebdio u zraku, prožimajući sve bez posebnog isticanja, danas je postao poput objave rata. Vjerojatno nitko živ ne zna da su Salvador Dali , Andy Warhol , Frank Capra , John Ford , Alfred Hitchcock ili J. R. R. Tolkien išli svake nedjelje na misu – i to je bilo dobro. Ne samo zato što su ljude zanimala njihova djela, a ne vjera, nego zato što je vrijedan profesionalan rad upravo u srži katoličanstva: rad za katolika ne bi trebao biti samo izvor zarade, nego i mjesto posvećenja; to nije samo temelj materijalnog, nego i duhovnog života.

To ipak ne znači da katolici nemaju ništa pametno reći ni o obitelji ni o državi. Jedna kći u brojnoj obitelji Charlesa de Gaullea, francuskog generala i predsjednika, bila je oboljela od Downova sindroma. O maloj Anne skrbio se s puno ljubavi i pažnje, a jednom je o njoj rekao ove dirljive riječi: 'Pomaže mi da ostanem skroman i svjestan ograničenja i nepotpunosti ljudskog života. Pomaže mi da ostanem u sigurnosti poslušnosti Božjoj volji, da vjerujem u vječni smisao i svrhu naših života u Očevoj kući, tamo gdje će moja Anne biti naposljetku istinski sretna i istinski svoja.'

Trebao bi nam Adenauer

Kada god razmislim o tome kakav bi nam katolik trebao u Hrvatskoj, dođem do samo jednog imena, Konrada Adenauera, poratnog njemačkog kancelara. Mogao je on biti kancelar i prije rata, ali nije htio, a pred Hitlerom se bio uzalud sklonio u samostan, odakle je bio odveden u logor. Srećom, Fuehrer ga nije stigao ubiti pa je dobio priliku obnoviti svoju zemlju po svojim kršćanskim i humanističkim načelima. Na prvom mu je mjestu bila skrb da država nikad više ne nadvlada pojedinca. Božansko obožavanje države, kakvo je vladalo u nacizmu i komunizmu, i koja je svoja prava širila nauštrb svih građana, bilo je za njega istočni grijeh koji uništava svu individualnost, slobodu i vlasništvo. I još više, najveću je opasnost za demokraciju vidio u prevladavajućem materijalizmu. 'Moderni tehnički svijet u kojem živimo, s filmovima, radijom i televizijom, olakšava kretanje prema masovnom društvu, a čovjek mase uvijek će naginjati materijalizmu', zaključio je Adenauer, vjerujući da je nužno 'politički, društveni i gospodarski život ispuniti kršćanskim duhom jer samo on može stvoriti nužne uvjete za postojanje individue.'

A što bi tek danas rekao na masovnu internetsku mržnju? Da se Biblija piše danas, pisalo bi u njoj 'ne daj teksta svojega da trolovi komentiraju jer će se okrenuti protiv tebe i rastrgati te'.

Ljubi hejtera svoga, nema druge.