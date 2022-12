Kao 'rokeri u nastajanju' živjeli smo punim, prekrasnim životom

Početkom studenoga u zagrebačkoj Tvornici održano je drugo izdanje November Festa, glazbenog festivala kojim se promiče važnost prevencije i pravovremenog otkrivanja karcinoma prostate i testisa. Trodnevni festival svojim je nastupom zatvorio legendarni zagrebački rock bend 'Psihomodo pop' na čelu s Davorom Gopcem.

Rođen u Karlovcu u veljači 1964. godine, Gobac se u djetinjstvu preselio u novozagrebački kvart Kajzericu. U osnovnu školu išao je o obližnje Trnsko gdje je već kao trinaestogodišnjak osnovao svoj prvi punk bend 'Klinsku pomoru', iste godine kad su Sex Pistols izdali svoj jedini studijski album 'Never Mind the Bollocks'. Buntovničke vibracije očito su brzo stizale od Londona do navodno uspavanog Novog Zagreba.

Nakon nekoliko godina upijanja punk-rock kulture, Gobac se 1983. priključuje grupi 'Neron' gdje zatiče većinu budućih članova svog budućeg benda. Ubrzo preuzima ulogu frontmena, pjeva i piše pjesme, a bend mijenja ime u 'Psihomodo pop'. Ostalo je — kako se to već kaže u prigodničarskim govorima — povijest.

Bend je snimio ukupno 11 studijskih albuma: od 'Godine zmaja' objavljene 1988. do 'Digitalnog neba' iz 2019. godine. U međuvremenu je 'Psihomodo pop' izbacio niz velikih hitova, održao na stotine koncerata i stekao kultno sljedbeništvo diljem bivše Jugoslavije. Interesi njegovog lidera Davora Gopca ne zaustavljaju se međutim na punk rock glazbi - čitavo to vrijeme on slika, pleše sa zvijezdama, sudjeluje u žirijima, glumi u sapunicama, sinkronizira crtiće. Uz sve te obveze, pronašao je vremena i za razgovor za Jet Set.