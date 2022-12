Psihopati vole glazbu, ali ne baš klasiku kao u filmovima

Potaknuti filmovima poput 'Kad jaganjci utihnu' i 'Paklena naranča', znanstvenici Sveučilišta New York odlučili su istražiti vezu između psihopatologije i glazbe, kako bi utvrdili je li moguće otkriti ima li netko psihopatske osobine temeljem glazbe koju sluša.

Znanstvenike je iznenadilo da zapravo postoji prilično čvrsta veza između glazbenog ukusa pojedinca i njegovih psihopatoloških sklonosti. Ispitanicima je ponuđen izbor od 260 pjesama, a znanstvenici su potom njihov izbor uspoređivali s rezultatima testa osobnosti.

Pokazalo se da omiljenu glazbu psihopata potpisuju Blackstreet i Eminem. Naime, ispada da ispitanici s najvišim rezultatima na ljestvici testa psihopatoloških osobina najviše slušaju pjesme 'No Diggity' Blackstreeta i Eminemov 'Lose Yourself'. Moglo bi se reći da su te dvije pjesme savršeni primjeri omiljene glazbe psihopata. Istraživanje je isto tako pokazalo da onaj tko sluša pjesme poput 'My Sharona' (The Knacks) i 'Titanium' (Sia) sasvim sigurno nije psihopat – te pjesme najmanje su se sviđale osobama s psihopatološkim osobinama.