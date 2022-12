Sa sjevera na Mediteran: bakalar nam je otkrio Mlećanin Pietri Querini, a Norvežani su mu se odužili — operom

Stanovnici Mediterana (pa i ne-europskog) dijele mnogo toga. Povijest im je dobrim dijelom zajednička, a mnoge tradicije moguće je prepoznati svuda uz ovo more. Tako je i s tradicijama, pa i onim blagdanskim. Svaki narod uz Sredozemlje ima ponešto svoga, ali postoji namirnica koja je zajednička kao simbol najljepše večeri kršćanskoga svijeta, one uoči Božića. Bakalar

Istina, bakalar se jede i drugim danima, posebno u Portugalu i Grčkoj. Poznata je dosjetka da Portugalci imaju recepata za tu slasnu ribu za svaki dan u godini. No, Badnjak je ono što bakalar čini posebnim. A još je posebnije to što bakalara nema u moru koje oplakuje obale gdje je neodvojiv dio života. Dapače, na mediteranske, a time i na naše trpeze dolazi s hladnog sjevera, prevaljujući tisuće kilometara. Kojim se to čudnim putima bakalar 'došuljao' do toploga juga i potisnuo svu 'konkurenciju' za titulu zaštitnog znaka blagdanskih dana?