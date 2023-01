Još čekamo da nam se izvanzemaljci obrate. Kako ćemo im odgovoriti?

Kad bi se nekim slučajem dogodilo da nam sutra stigne poruka od neke izvanzemaljske civilizacije, kako bi čovječanstvo odgovorilo? Neki znanstvenici smatraju da smo u velikim problemima zbog toga što to zapravo ne znamo. Zbog toga su prionuli na posao kako bi — prvi put nakon 35 godina — stvorili protokol za slučaj da nam se neki E.T. obrati.

Do danas je jedini takav protokol sačinjen davne 1989. na Institutu za potragu za izvanzemaljskom inteligencijom (SETI) . Taj protokol, posljednji put revidiran prije više od deset godina, prilično je nejasan u segmentu kad govori o međunarodnom odgovoru na izvanzemaljsku komunikaciju. Naime, uglavnom se bavi važnošću dijeljenja otkrića o komunikaciji s javnošću i širom znanstvenom zajednicom. U slučaju potvrđenog kontakta s izvanzemaljcima, glavni savjet znanstvenicima koji se može naći u protokolu jest da traže upute od Ujedinjenih naroda ili nekog drugog političkog tijela. No, potpuno je otvoreno pitanje što bi UN trebao napraviti u takvom slučaju. Ljubitelji ozbiljnijeg SF-a s ulogom SETI-ja upoznali su se u knjizi (i kasnijem filmu) 'Kontakt' velikog Carla Sagana, koji je jedno vrijeme predsjedao upravnim odborom instituta.

Nitko, naravno, ne zna hoće li nas ikad kontaktirati neka civilizacija iz svemira. No, od nalaska tragova vode na Marsu do otkrića egzoplaneta nalik Zemlji, a posebno zbog napretka svemirskih istraživanja posljednjih desetljeća ideje o životima na drugim svemirskim tijelima postaje sve privlačnija. No, i nakon svih napora i pokušaja stupanja u kontakt s nekim udaljenim svjetovima, još uvijek nemamo nikakvih odgovora.

Umjesto fokusa na slanje poruka izvanzemaljcima, novi SETI Detection Hub skenirat će signale mogućih poruka poslanih od strane živih vrsta iz svemira, i razviti okvir za davanje značenja tim signalima. Osim toga, procjenjivat će utjecaj na nas, te razvijati protokole i obrasce za odgovaranje hipotetskim svemirskim pošiljateljima poruka.

'Hoćemo li ikad dobiti poruku od E.T.-a? Ne znamo. Ne znamo ni kada bi se to moglo dogoditi. No znamo da ne možemo sebi priuštiti da budemo loše pripremljeni ni znanstveno, ni društveno ni politički za događaj koji bi mogao biti stvarnost već sutra', stoji u spomenutoj objavi sa St. Andrewsa.

Premda teoretičari urota 'znaju' da su svemirci već posjećivali Zemlju, američko Ministarstvo obrane objavilo je nedavno izvještaj u kojem se tvrdi da nema dokaza da je i u jednom od 140 istraženih slučajeva neidentificiranih zračnih događaja bilo dokaza o izvanzemaljskim posjetiteljima. Mnogo češće ti fenomeni objašnjeni su stranim špijunskim dronovima i letjelicama poput meteoroloških balona. Bar zasad.