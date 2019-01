Znate li koji je najisplativiji oblik štednje, a imaju ga gotovo sve banke?

U vremenima izrazito niskih kamatnih stopa dječja štednja najisplativiji je oblik štednje. Dok su kamate na redovnu štednju pale na simbolične razine, na dječjem ulaganju i dalje možete ostvariti solidnu zaradu. Istražili smo što djeci i njihovim roditeljima nude vodeće hrvatske banke

Štedni račun otvara se na ime djeteta, a može ga ugovoriti roditelj kao zakonski zastupnik ili skrbnik, uz predočenje rodnog lista djeteta. Ušteđenim novcem raspolaže zakonski zastupnik do ugovorenog roka, a najčešće je to do punoljetnosti djeteta. Uz ugovor o štednji banka obično izdaje karticu koja služi za podizanje gotovine.

U Privrednoj banci Zagreb nude oročenu dječju štednju u kunama na rokove od šest do 84 mjeseca, uz fiksnu kamatnu stopu. Ovisno o visini uloga i roku štednje, kamatne stope kreću se od 0,05 do 1,86 posto. Istekom ugovorenog roka ostvaruje se i premija od 10 posto na iznos ostvarene kamate. U ponudi je i štednja u eurima na rok do 36 mjeseci, ali uz znatno niže kamatne stope (od 0,02 do 0,04 posto).

Erste banka nudi oročenu dječju štednju Medo Štedo u kunama, eurima i dolarima. Rokovi oročenja su od šest mjeseci do tri godine, a kamate su fiksne i to za kune dva posto, za eure jedan posto, a za dolare 0,5 posto. Istekom oročenja isplaćuje se premija na ostvarenu kamatu od pet do 15 posto, ovisno o roku oročenja.

U Raiffeisen banci možete ugovoriti dječju oročenu premijsku štednju u kunama ili eurima. Kamatna stopa na kunsku štednju kreće se od 0,85 do 2,69 posto, a istekom oročenja dobiva se i premija od 25 posto na obračunatu kamatu. Za štednju u euru raspon kamata je od 0,05 do jedan posto, uz isti iznos premije. Svaka uplata na premijsku štednju ima svoju kamatnu stopu određenu preostalim rokom do dospijeća depozita i ukupnim iznosom sredstava depozita na dan pojedine naknadne uplate.