Zaštićenim najmoprimcima sada se nudi otkup stanova uz državne poticaje, no ni to ih ne oduševljava

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) počela je provoditi javno savjetovanje o programu prodaje stanova POS+ kako bi i zaštićeni najmoprimci uz državne poticaje mogli riješiti stambeno pitanje

POS+ namijenjen je kupovini gotovih stanova na tržištu uz jedinstvenu kreditnu liniju, a podjela otplate kredita u dva dijela, zbog kamatnog računa, u konačnici dovodi do znatnih ušteda, izvijestili su iz Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

Poticanje prodaje stanova, navodi se u programu, provodit će se odobravanjem zajmova za kupnju stana kojim se rješava stambeno pitanje, i to javnim sredstvima, a u suradnji s poslovnim bankama i stambenim štedionicama s kojima APN sklapa sporazum o poslovnoj suradnji u pogledu kreditiranja, odnosno odobravanja stambenih kredita građanima.

No hoće li to potaknuti zaštićene najmoprimce na kupnju stanova s obzirom na to da 2023. godine, zbog novog Zakona o najmu, prestaje postojati institut zaštićenog najmoprimca.

Sulejman Tabaković, pravni savjetnik Hrvatskog saveza udruga stanara, koji se bori za prava zaštićenih najmoprimaca, kaže kako POS-ova mjera za kupnju stanova uopće ne olakšava život najmoprimcima te je naziva 'nastavkom pljačke'. Zašto?