Zagrebačka pivovara objavila Izvješće o održivosti za 2022.

Zaposlenici na prvom mjestu

Kompanija je u 2022. nastavila i uspješnu suradnju s lokalnom zajednicom te uvećala udio lokalnih dobavljača na 74,7 posto u ukupnoj vrijednosti nabave, što je povećanje od 3,1 posto u odnosu na 2021. Osim toga, povećala je i količinu termoliziranog kvasca u tropu te time smanjila opterećenje otpadnih voda fosforom. Ovo unapređenje rezultat je inicijative zaposlenika kompanije, a mogućnost predlaganja novih tehnoloških rješenja imaju svi zaposlenici Zagrebačke pivovare.

Navedena inicijativa pokazatelj je koliko Zagrebačka pivovara cijeni ideje i mišljenje više od 600 svojih zaposlenika čije znanje kontinuirano usavršava. Tako je prosječno svaki zaposlenik u 2022. proveo 54,7 sati na raznim usavršavanjima, treninzima ili edukacijama, s time da je održano 17 posto više sati obuke u odnosu na 2021. Zagrebačka pivovara je u 2022. također bila svrstana u 10 posto najboljih kompanija u upravljanju ljudskim potencijalima u regiji. Prema ocjeni certifikacijskog tima Selectia, Zagrebačka pivovara je postigla 96 posto mogućih bodova što je jedan od najboljih rezultata među više od 200 kompanija koje su sudjelovale u certificiranju.

S obzirom na to da je svrstana među 10 posto najboljih kompanija, Zagrebačkoj pivovari dodijeljen je i dodatni certifikat 'Above and Beyond' i to u kategorijama 'Innovation' i 'Future' čime je prepoznata kao predvodnik u Hrvatskoj u inicijativama koje gledaju u budućnost te inovacijama koje prožimaju cijeli proces iskustva zaposlenika u organizaciji, od prvog do zadnjeg dana.