'Za dva otkazana broda u Uljaniku opterećenja će preuzeti država'

Ministar gospodarstva Darko Horvat, uoči sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a, u Karlovcu je komentirao tešku situaciju u Uljanik Grupi. Upitan zna li tko je blokirao račun Uljanika, odgovorio je: "Ja u ovom trenutku nemam informaciju tko je blokirao, ali ono što sam siguran i što sam provjeravao - HEP nije".

"Prije desetak dana imali smo sličnu situaciju kada je trebalo isplatiti plaće za sedmi mjesec, mi smo odblokirali račun Uljanika i isplatili plaću. Ja sam siguran da ćemo na takav način radnicima isplatiti plaću i za osmi mjesec, a što će se dalje događati s Uljanik Grupom to ćemo vidjeti u sljedećih nekoliko dana. Napomenut ću dan nam 7. 9. dolazi povjerenica Europske komisije zadužena za tržišno natjecanje i od tih nekoliko činjenica koja će nam prenijeti, ovisi kako dalje s restrukturiranjem."

Pojasnio je što će država morati platiti. "Ja dosad nisam imao prilike čuti pitanje ovog tipa onima koji su od 2012. brinuli o Uljaniku, a posebno ne onima koji su sad doveli u ovu situaciju", odgovorio je Horvat i dodao:

"Za četiri broda koja su otkazna u proteklih nekoliko dana, brodogradilište je uzelo avans na razini oko 30 milijuna eura. U ovom trenutku, za razliku od nekih koji mirno šute i spavaju zimski san, i prespavali su ga proteklih pet godina, Vlada pokušava, barem za ta dva broda, skinuti to opterećenje, i osigurati kontinuitet i isporuku ta dva broda. Dakle, 23,6 i 4,6 milijuna eura, koji nekako kao teret Vladi stoje na ova dva broda, pokušat ćemo s vlasnicima anulirati i ta dva broda dovršiti. Za dva broda za koja su uzeta jamstva, čini mi se da su to brodovi pod rednim brojevima 734. i 735., za ta dva druga broda jamstva koja su uzeta, ona su negdje na razini pet milijuna eura i to će Uljanik Grupa jednoga dana morati vratiti", kazao je ministar