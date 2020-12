Vrijednost Bitcoina u 2020. porasla više od 176 posto

Vrijednost Bitcoina u ovoj godini vrtoglavo raste. Prvog prosinca 2020. vrijednost te kriptovalute narasla je na 19.650 američkih dolara, čime je u ovoj godini ostvaren rast veći od 176 posto

No, kako Radošević naglašava za usporedbu je važno sagledati cjeloviti podatak o rastu od početka godine do danas, a taj govori kako je u 2020. do prvog dana prosinca Bitcoin porastao više od 176 posto.

'Prvi očiti razlog rasta je nagli pad uzrokovan strahom i nevjericom koja je zavladala svim svjetskim tržištima početkom godine u prvom valu pandemije koronavirusa. Nakon iracionalnog pada, koji nije uzrokovan negativnom promjenom fundamenata, tzv. black swan eventa često dolazi do rapidnog oporavka tržišta kojemu smo svjedočili prethodnih mjeseci', pojašnjava Radošević zašto je Bitcoinu vrtoglavo porasla vrijednost.

Drugi razlog je treći Bitcoin halving kojim je godišnja inflacija Bitcoina srezana na 2,67%. U svibnju je, naime, prepolovljena (na to se odnosi halving) nagrada rudarima koji generiraju Bitcoin novčiće sa 12,5 na 6,25 BTC-a.



'Treći razlog možemo pronaći u agresivnom ulasku institucija na Bitcoin tržište. Neke od najvećih IT kompanija svijeta investirale su u Bitcoin. Spomenimo Square, tvrtku koja je vlasnik jedne od najvećih društvenih mreža na svijetu - Twittera, investirala je 50 milijuna USD-a u Bitcoin – navode u analizi u Bitcoin Store-u. Uz to, i PayPal, najpoznatiji servis za online plaćanje, je nedavno pokrenuo kupovinu i prodaju kriptovaluta za korisnike na području SAD-a.

Mario Radošević informira i kako je Ethereum, druga najveća kriptovaluta, 1. prosinca od početka godine porasla 380% dok joj je tržipna kapitalizacija 72 milijarde dolara.