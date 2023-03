Velika novinarska istraga otkrila: Ovako najveći europski online modni lanac vara kupce

U jeku sve popularnijeg 'zelenog marketinga' najveća europska modna online trgovina Zalando svojim kupcima obećala je ekološki prihvatljivo i održivo postupanje s vraćenom robom. No izgleda da vara svoje kupce. Njemački SWR s portalom Zeit i istraživačkom platformom Flip kod ovog trgovačkog giganta namirisali su greenwashing, manipulativni marketing koji daje dojam da tvrtka posluje održivo, a u stvarnosti to baš i nije tako

Tako na svojoj stranici između ostalog navode da je 97 posto vraćenih artikala, 'nakon odgovarajućeg testiranja i pažljive obrade', ponovno dostupno u prodaji putem Zalandova webshopa. Ostatak se prodaje na prodajnim mjestima kompanije u Njemačkoj i u Zalando Loungeu ili se donira organizacijama. Pritom ističu da se manje od 0,05 posto povrata uništava , i to samo u iznimnim slučajevima, piše Tagesschau .

Najveći europski online modni trgovac Zalando samo je u 2021. zabilježio više od 250 milijuna narudžbi, od kojih je polovica bila vraćena . S obzirom na to da su i kupci sve više ekološki osviješteni, trgovci sve više ističu da rade na održivijem poslovanju. Zalando je tako najavio da će postati održiva online platforma s 'pozitivnim učinkom na ljude i naš planet' te da će povrati i isporuka robe postati klimatski neutralni.

Veletrgovac vraćenom robom Mohammad Marmar iz okolice Münstera novinarima je objasnio da zapravo služe kao deponij za one koji više ne znaju što bi s vraćenom robom . Kako kaže, često je otkupljivao povrate od Zalanda te ih onda preprodavao u inozemstvu. Jedini uvjet koji je dobivao od tvrtki poput Zalanda pritom je bio da roba mora nestati s europskog tržišta, zbog čega je uglavnom prodaje u Africi i Aziji. Zalando onda više nema kontrolu nad svojom robom, što znači da ne zna preprodaje li se ona ili završava na odlagalištima.

Vraćena roba se sortira u Poljskoj , pa su ih trackeri prvo doveli do tamošnjeg sela Gardna , u kojem se nalazi jedan od logističkih centara Zalanda. Kako kažu lokalni radnici, tamo se odnosi i roba koja miriše na parfem i dim ili je vidno nošena. No jedna zaposlenica kazala je da je svjedočila usitnjavanju, odnosno uništavanju te odjeće. Drugi tracker vodio je do njemačkog grada Darmstadta, u kojem je također registriran obrt za uvoz i izvoz, no tamošnji trgovac rekao je da ne posluje sa Zalandom. Ipak, tracker je mjesecima nakon toga slao signale s te adrese. Novinari su se odmah zapitali prodaje li Zalando svoje povrate sekundarnim trgovcima, o čemu nema ni riječi na njihovoj stranici.

Lažna obećanja

Iz Zalanda isprva nisu odgovorili na upit novinara, no kad su ih suočili s rezultatima svog istraživanja, priznali su da između ostalog preprodaju vraćenu robu veleprodajnim partnerima. 'Osim toga, koristimo priliku da prodamo preostale zalihe (…) veleprodajnim partnerima kako bismo spriječili uništavanje robe, što treba izbjeći ako se ona još uvijek može koristiti u izvornom obliku', naveli su.

Međutim Zalando na svojoj početnoj stranici ne spominje prodaju robe veletrgovinama i zapravo skriva bitnu informaciju od svojih kupaca. Osim toga, istraživanje je pokazalo da obećanje o tome da 97 posto vraćene robe stavlja u prodaju na svom webshopu dovodi kupce u zabludu. Iz Zalanda su novinarima priznali da se obećanih 97 posto ne odnosi na sve artikle na njihovoj platformi.

Od više od 1600 brendova i trgovaca koji surađuju sa Zalandom, samo polovica njih obrađuje povrate putem te kompanije. Obećanje se dakle ne odnosi na drugu polovicu, no ni tih informacija nema na njihovoj početnoj stranici, na kojoj se samo može dobiti dojam da se navedenih 97 posto odnosi na sve artikle naručene preko Zalanda.

Roba prešla gotovo 30.000 km

Trackeri su pokazali i to da je u šest mjeseci nakon povrata odjeća imala pravu odiseju Europom. Vraćene štramplice za bebu prešle su gotovo 7000 kilometara prije nego što se baterija trackera ispraznila u Švedskoj. Zeleni prsluk je nakon 7000 kilometara završio u Španjolskoj. Drugi signali stigli su iz Slovačke, Belgije, Italije i Poljske. Svih deset vraćenih odjevnih komada ukupno je prešlo 29.000 kilometara. Malo je vjerojatno da će ovi predmeti ikad doći do kupca.

Stručnjak za povrat robe Björn Asdecker sa Sveučilišta Otto Friedrich u Bambergu procijenio je rute robe koju su pratili novinari Vollbilda. On cik-cak rute objašnjava time da Zalando radi s umjetnom inteligencijom, tzv. prediktivnom analitikom, koja izračunava gdje će se odjeća najvjerojatnije sljedeće naručiti. Kako bi se osiguralo da brzo stigne do kupca, transportira se kamionima od jednog do drugog prodajnog mjesta.

Asdecker ističe da u konačnici kamioni služe Zalandu kao skladišni prostor. Kompanija je potvrdila da vraćena roba prijeđe velike udaljenosti, i to 'kako bi se omogućila preprodaja, a time i daljnja uporaba'. Zalando u svom godišnjem izvješću piše da je njihov povrat klimatski neutralan, no toliki prijeđeni kilometri u kamionima dovoljno govore o pravom utjecaju njihova povrata na okoliš. Asdecker ističe da to nipošto tako ne bi smjelo biti ako istovremeno tvrdite da ste predani održivosti.