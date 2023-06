Velika čistka HZZO-a: Od 282.000 nezaposlenih dosad se javilo samo 62.000

Prema posljednjim podacima o broju nezaposlenih koje je objavio HZZ, u Hrvatskoj je manje nezaposlenih nego ikada –manje od 100.000.

Pretpostavlja se da se veliki dio onih koji se nalaze u evidenciji HZZO-a kao nezaposleni odselio iz Hrvatske i zaposlio u drugim državama EU-a, ali istovremeno nastavio koristiti usluge zdravstvenog osiguranja u zemlji. EU nema jedinstven registar osiguranika različitih zavoda za zdravstveno osiguranje. Zakon o zdravstvenom osiguranju koji je u Hrvatskoj na snagu stupio početkom travnja ove godine označio je kraj takve prakse.

HZZO krenuo je u provjeru statusa nezaposlenih koji koriste zdravstveno osiguranje u Hrvatskoj. Svi se oni do kraja lipnja moraju javiti HZZO-u i regulirati svoj status. 'Do sada se HZZO-u javilo 67.980 osoba i oni imaju obavezu svaka tri mjeseca javljati se HZZO-u', doznaje N1 iz Zavoda. Ako to ne budu redovito činili, izgubit će status u obveznom zdravstvenom osiguranju.