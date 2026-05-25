Nastavak optimizma na Zagrebačkoj burzi: Končaru se pridružio Atlantic

Sektorski indeksi tradicionalno su se kretali u različitim smjerovima, od 1,36 posto plusa industrijskog do 1,26 posto minusa transportnog indeksa. Pri tome je prvog pogurao primarno Đuro Đaković sa plusom od 6,93 posto. Drugi je pak oslabio primarno uslijed pada cijene Jadroplova za 7,14 posto.

Podsjetimo, CROBEX je u plusu sedam tjedana za redom. U ponedjeljak su oba indeksa ojačala i to CROBEX 0,48 posto, a njegova uža inačica CROBEX10 za 0,5 posto.

Dionički promet iznosio je 4,1 milijuna eura, ojačan milijun eura teškim trgovanjem Atlantic grupom. U redovnom trgovanju, već uobičajeno, najlikvidniji je bio Končar sa 1,2 milijuna eura prometa i rastom cijene 1,1 posto. Slijedili su ga Dalekovod sa 292 tisuća i Valamar sa 262 tisuća, oba sa rastom cijene i to prvi 1,19 posto i drugi 2,7 posto.

Dobitnike je predvodio ranije spomenuti Đuro Đaković, a među likvidnijima se istaknula Luka Rijeka sa 3,35 postotnim plusom te već spomenuti Valamar. Nakon soft otvorenja u ožujku, Valamar će 10. lipnja upriličiti svečano otvorenje novog Pical resorta.

Sa druge strane, najveći minuse od oko 7 posto upisala su tri izdanja na vrlo skromnim prometima. Među njima najlikvidniji je bio hvarski Helios Faros koji je na skromnih 4 tisuće kuna prometa oslabio 7,04 posto.