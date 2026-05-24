Blizu veliki dogovor Washingtona i Teherana, poznati detalji: Izrael skeptičan

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su ‘završni detalji’ sporazuma u fazi pregovora i da bi dogovor mogao biti objavljen uskoro. Axios, pozivajući se na američkog dužnosnika upoznatog s pregovorima, piše da je sporazum gotovo dovršen, ali da još postoje razlike u formulacijama pojedinih točaka.

‘Sporazum još nije potvrđen’

Prema dosad objavljenim informacijama, okvirni dogovor predviđa produljenje prekida vatre na 60 dana. U tom razdoblju Hormuški tjesnac trebao bi biti ponovno otvoren za plovidbu, a Iran bi mogao slobodnije izvoziti naftu. Istodobno bi se vodili pregovori o ograničavanju iranskog nuklearnog programa.

Detalji ipak još nisu službeno potvrđeni s iranske strane, a izvori upozoravaju da je riječ o nacrtu koji bi se i dalje mogao promijeniti ili propasti. Guardian navodi da su službene pojedinosti zasad ograničene, a Axios piše da su ranije slične najave već propadale prije konačnog dogovora.

Što bi dogovor uključivao?

Prema izvješćima, Iran bi se obvezao ukloniti mine iz Hormuškog tjesnaca i ne naplaćivati prolazak brodovima. Zauzvrat bi SAD ukinuo blokadu iranskih luka, koja je na snazi od travnja, te odobrio određena izuzeća od sankcija na izvoz iranske nafte.

U okviru sporazuma razgovaralo bi se i o odmrzavanju dijela iranskih sredstava u inozemstvu, dok bi američke snage ostale u regiji tijekom početnog 60-dnevnog razdoblja. Povlačenje bi, prema izvješćima, došlo u obzir tek nakon konačnog dogovora.

Jedna od ključnih točaka je iranski nuklearni program. Prema nacrtu, Teheran bi dao obvezu da neće težiti razvoju nuklearnog oružja te bi pristao pregovarati o programu obogaćivanja uranija.

Spor oko obogaćenog uranija

The New York Times, pozivajući se na dvojicu američkih dužnosnika, objavio je da prijedlog uključuje i naznaku spremnosti Irana da se odrekne zaliha visoko obogaćenog uranija. No tu postoji važno upozorenje: visoki iranski izvor rekao je Reutersu da Teheran nije pristao predati te zalihe, a Guardian navodi da zasad nije jasno bi li se to uopće našlo u preliminarnom dogovoru.

Američki državni tajnik Marco Rubio rekao je da je u pregovorima ostvaren ‘značajan’ napredak, ali je naglasio da to još nije konačan dogovor. Prema njegovim riječima, Washington želi potpuno otvoren Hormuški tjesnac, bez naplate prolaska, te rješenje koje bi spriječilo Iran da razvije nuklearno oružje.

Hormuz ključan za cijene energije

Hormuški tjesnac jedan je od najvažnijih pomorskih pravaca za svjetsku trgovinu naftom i plinom. Njegovo ponovno otvaranje smanjilo bi pritisak na energetska tržišta i moglo ublažiti strah od novog skoka cijena.

No politički rizici ostaju veliki. Dio američkih republikanaca protivi se mogućem dogovoru, izraelski premijer Benjamin Netanyahu navodno je skeptičan, a iranski mediji tvrde da bi Hormuški tjesnac i dalje ostao pod iranskom kontrolom.

Ako sporazum bude potvrđen, mogao bi označiti najvažniji diplomatski pomak između Washingtona i Teherana u posljednjim mjesecima. No zasad je riječ o nacrtu, a ne o potpisanom sporazumu.