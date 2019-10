U jednom važnom parametru Kinezi ekonomski dobrano prešišali Amerikance, ali i Srbi Hrvate i Slovence

MMF je ažurirao svoje prognoze za rast svjetske ekonomije, a tu smo priliku iskoristili kako bismo bacili pogled na odnose među najvećim svjetskim privredama i onima u regiji

Najnovije prognoze i procjene MMF-a iskoristili smo kako bismo napravili mali pregled stanja u svjetskoj ekonomiji, odnosno za pogled na odnose između najvećih svjetskih ekonomija, ali i između država koje su nastale raspadom bivše Jugoslavije, jer to i dalje ostaje intrigantno i interesantno mjerilo. Za taj zadatak koristili smo najsvježije podatke MMF-a jer se tako osigurava relativno visoka usporedivost među državama.

MMF koristi metodu kojom se pokušavaju eliminirati najveći problemi u usporedbi među pojedinim ekonomijama. U tome se služi tzv. međunarodnim dolarom, kako bi se sve ekonomije uspoređivale u istoj valuti, te paritetom kupovne moći koji osigurava to da se u usporedbi eliminiraju razlike u bogatstvima što nastaju radi različitih cijena u pojedinim državama.

Primjerice, kad bi slovenski bruto domaći proizvod (BDP) po stanovniku iznosio 1000 dolara, a hrvatski 500 dolara, bilo bi logično zaključiti da su stanovnici Slovenije dvostruko bogatiji od građana Hrvatske. No ako su cijene roba i usluga u Hrvatskoj upola niže nego u Sloveniji, to znači da si u Sloveniji građani za svojih 1000 dolara (odnosno njihovu protuvrijednost u tamošnjoj valuti eurima) mogu priuštiti jednako toliko koliko i oni u Hrvatskoj za svojih 500 dolara. To bi značilo da su građani obiju država jednako bogati, a tip usporedbe u kojem se vodi računa o tečaju i cjenovnim razlikama zove se usporedba po paritetu kupovne moći.