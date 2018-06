U dvije kutije na kolicima Sudu predana nagodba vjerovnika Agrokora

Odvjetnički tim Izvanredne uprave u Agrokoru na Trgovački sud u Zagrebu predao je gotovo 7300 stranica dokumenata nagodbe koju je jučer jednoglasno usvojilo privremeno vjerovničko vijeće.

Sama nagodba je na 200-tinjak stranica, no, tu je još mnoštvo raznih priloga i pratećih dokumenata, koju će sutkinja Trgovačkog suda morati razmotriti kroz sljedeća dva tjedna, do ročišta za koje se pretpostavlja da će ga zakazati za 4. srpnja, a o nagodbi će u to vrijeme glasati i skupština vjerovnika, koja će se održati u sportskoj dvorani Dražen Petrović, javlja N1 televizija.

Nakon odluke Trgovačkog suda počinju teći zakonski rokovi za žalbe, a na koncu još sve treba potvrditi Visoki trgovački sud, nakon čega slijedi primjena. Pretpostavlja se da će aktualna izvanredna uprava svoj posao obavljati sve do kraja ove godine. Kako je pogledalo iskrcavanje nagodbe pogledajte u galeriji: