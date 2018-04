U BiH domišljato doskočili problemu proizvoda slabije kvalitete koji se prodaju u trgovinama

Određeni broj građana Bosne i Hercegovine prepoznao je priliku te na razne načine dovoze kvalitetne europske proizvode, koje uobičajeno nije moguće pronaći na policama lokalnih trgovina, te ih preko društvenih mreža preprodaju sugrađanima

U Bosni i Hercegovini nitko ne provodi istraživanja ove vrste, no pristup kvalitetnijim proizvodima građanima ove države ponudili su poduzetni sugrađani.

‘Imamo jednu ženu koja donosi deterdžent iz Njemačke, jednom u 15 dana, pa odemo do nje i kupujemo po tri kilograma, izvaže nam iz velike kutije. Taj deterdžent je puno bolji, odnosno bolje se rublje opere nego ovim kod nas. Navikli smo na njega’, govori za Večernji gospođa koja je među stalnim kupcima takvih proizvoda.



Uz deterdžent za rublje, među najprodavanijim proizvodima je i Nutella, a cijena njemačke kreće se od 8 do 10 KM za 750 grama odnosno od 10 do 12 KM za kg Nutelle, ovisno o gradu odnosno samom prodavaču. Usto, velika je ponuda različitih slatkiša, od gumenih bombona do Nutelle i keksa, a u ponudi su i razne higijenske potrepštine koje su ponekad čak i jeftinije nego u domaćim trgovinama.