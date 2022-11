Turistička kompanija mami nove zaposlenike s 15.000 kuna bonusa u 2023., u potrazi za ljudima sudjeluju Doris Pinčić i Marko Tolja

Aminess hoteli i kampovi započeli su sa zapošljavanjem za turističku godinu 2023. Trenutni pokazatelji bookinga za iduću godinu najavljuju jednako velik interes domaćih i stranih gostiju.

Kako bi privukli više od 1.000 zaposlenika, predstavili su novu kampanju pod sloganom „Gdje kolege postaju prijatelji“, u koju su uključeni njihovi zaposlenici i poznata lica s domaće scene. Iz Aminessa poručuju da kao poslodavac nude jedne od najboljih uvjeta za rad u turizmu. Zaposlenicima u 2023. isplatit će do 15.000 kuna nagrada i benefita, što uključuje sezonsku nagradu do 8.000 kuna za svakog zaposlenika, božićnicu, regres, dar djetetu i dar u naravi. Uz to, najavljuju da za edukaciju i razvoj zaposlenika kroz iduću godinu planiraju uložiti gotovo 1,5 milijun kuna.

Aminess je među prvima u turističkom sektoru krenuo s pripremnim aktivnostima za iduću godinu jer većinu svojih objekata planiraju otvoriti i prije Uskrsa. Za rad u hotelima, vilama i kampovima visoke kategorije na najatraktivnijim turističkim lokacijama u Istri, na otoku Krku te u južnoj Dalmaciji traže više od 1.000 zaposlenika. Raduju ih dobre najave i booking u objektima, no velik izazov predstavlja im pronalazak zaposlenika poput kuhara, konobara i barmena.