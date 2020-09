Turisti su istarski vodeni park proglasili 5. najboljim na svijetu. Istralandia ima i ambiciozan plan razvoja koji bi je mogao pogurati još više

Istralandia, unatoč usporenoj i otežanoj turističkoj sezoni, proglašena je trećim najboljim vodenim parkom u Europi i petim najboljim vodenim parkom u svijetu. Rangiranje Travellers Choice 2020. potvrdilo je da je park smješten u Novoj Vasi kod Novigrada hit kod domaćih i stranih turista. Kako doznajemo, pred njime je veliki investicijski ciklus koji se predviđa petogodišnjim planom razvoja i koji bi ga mogao pogurati na listi najboljih aquaparkova

O rezultatima ovogodišnje sezone u Istralandiji zasad ne žele govoriti jer ona traje, ali još samo do nedjelje 6. rujna, kada park kao i svake godine zatvara svoja vrata do otvorenja u lipnju iduće godine. Ono što je poznato to je da je sezona usporena, a svakodnevno poslovanje obilježeno primjenom strogih protuepidemijskih mjera poput fizičkog distanciranja za sve posjetitelje, dezinfekcije i fizičkih prepreka u ugostiteljskim objektima.

Silvio Kraljević, voditelj parka, razvio je petogodišnji plan investiranja u park jer smatra da trendovi u turizmu sve više ukazuju na to da današnji gosti od Istralandije traže da ih se zaintrigira i impresionira, a upravo specijalizirani obiteljski kampovi u Istri imaju potencijal stvoriti prepoznatljivu priču.