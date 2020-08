Kraj sezone došao prije nego se očekivalo, naša uzdanica - nautički turizam - pretrpio veliki udarac

S rastom broja oboljelih, pada broj turista. Trenutačno se u Hrvatskoj odmara nešto manje od pola milijuna gostiju. Računalo se i na posezonu, no zbog rasta broja oboljelih u Hrvatskoj, raste i broj zemalja koje nas stavljaju na crvenu listu

Sve je manje nade i za posezonu. Poduža lista zemalja koje su nas zacrvenile, u crveno su bacile i nautički turizam.

"Po informacijama iz udruženja čartera smo imali praktički 100 posto popunjenost 9. mjeseca, čak nešto i u 10. mjesecu, međutim taj buking se strahovito srozao, sad su već pali na nekih 25 posto", kaže Sean Lisjak, predsjednik Udruženja marina pri HGK.

Posljednjih nekoliko tjedana istopile su se i dobre brojke na kopnu.

"Očekivanja koja su bila obzirom na ljeto i na razvoj turizma bila su mnogo veća, evidentno je da se to neće sad ispuniti, no to još uvijek ne znači da neće biti nikakvih posezonskih aktivnosti“, rekao je Boris Žgomba, predsjednik Udruženja putničkih agencija pri HGK.

"Njemačko tržište mogu reći da smo još uvijek jako zadovoljni sa prisutnošću njihovih gostiju, možemo reći da je na tendenciji na nekih 50 posto od prošle sezone“, kaže Alex Živković, direktor kampa.

No, pitanje je do kada, s obzirom na to da Hrvatska posljednjih dana ruši rekorde, ali ne u broju turista, nego zaraženih koronavirusom, i time produžuje listu zemalja koje nas označavaju rizičnim.