Trump u velikom problemu: Ako ne obnovi nebodere, dolaze mu milijunske kazne

Ako američki predsjednik Donald Trump uskoro ne uloži u energetsku obnovu zgrada, njegova nesklonost da se uhvati u koštac s klimatskim promjenama mogla bi ga stajati milijune dolara, doznaje Guardian

Donald Trump, naime, mora srezati emisije ugljičnog monoksida na svih svojih osam zgrada u New Yorku ili mu prijeti kazna od 2,1 milijun dolara godišnje, počevši od 2030. godine.

Prema podacima koje je na uvid dobio The Guardian, osam Trumpovih zgrada nije u skladu s novom ekološkom regulacijom, pa američki predsjednik ima 11 godina da ih 'pozeleni' i to novom izolacijom, novim prozorskim staklima, energetski učinkovitim kotlovnicama i boljim električnim sustavima. Ako to ne učini, od 2030. svake godine plaćat će 2,1 milijun dolara kazne.