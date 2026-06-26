Tražite posao? Izdvojili smo nekoliko zanimljivih oglasa, evo što se nudi

Knauf d.o.o. zapošljava Radnika/Radnicu u rudokopu i drobiličnom postrojenju. Poželjni kandidati imaju završenu osnovnu ili srednju školu tehničkog, građevinskog ili rudarskog usmjerenja te iskustvo rada na sličnim poslovima. Zapošljava i Radnika/Radnicu skladišta i utovara sa srednjom stručnom spremom, iskustvom rada na sličnim poslovima i uvjerenjem za rukovatelja viličarom te Radnika/Radnicu u proizvodnji ploča. Od kandidata se očekuju srednja stručna sprema, iskustvo rada na sličnim poslovima, vozačka dozvola B kategorije te spremnost na smjenski rad. Poslodavac nudi rad u međunarodnom okruženju, mogućnosti razvoja karijere, kontinuirano stručno usavršavanje te sigurno i održivo radno okruženje. Prijave su otvorene do 3. srpnja.

Croatia osiguranje traži Agenta u call centru (m/ž) sa završenom srednjom stručnom spremom. Prednost imaju kandidati s iskustvom rada u call centru, prodaji ili korisničkoj podršci te poznavanjem rada na društvenim mrežama. Potrebno je poznavanje MS Office paketa i razvijene komunikacijske vještine. Poslodavac nudi temeljitu obuku, kontinuirane edukacije, mentorstvo, fiksnu plaću uz bonuse na temelju ostvarenih rezultata te brojne pogodnosti poput božićnice, uskrsnice, regresa i drugih prigodnih nagrada. Prijave su otvorene do 3. srpnja.

Decathlon traži Sportskog trgovca (m/ž) koji će savjetovati kupce pri odabiru sportske opreme, brinuti o izgledu trgovine, stanju zaliha i radu na blagajni. Traže osobe koje vole sport, uživaju u radu s ljudima, imaju pozitivan stav i spremne su raditi u dinamičnom timskom okruženju. Decathlon nudi priliku za razvoj karijere u najvećem lancu sportskih trgovina na svijetu, rad u timu sportskih entuzijasta te okruženje koje potiče odgovornost, autentičnost i profesionalni razvoj. Prijave su otvorene do 4. srpnja.