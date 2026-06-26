TRŽIŠTE RADA

Tražite posao? Izdvojili smo nekoliko zanimljivih oglasa, evo što se nudi

MojPosao/tportal.hr

26.06.2026 u 05:00

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Freepik
Bionic
Reading

MojPosao i ovog tjedna donosi pregled atraktivnih oglasa za otvorena radna mjesta

Knauf d.o.o. zapošljava Radnika/Radnicu u rudokopu i drobiličnom postrojenju. Poželjni kandidati imaju završenu osnovnu ili srednju školu tehničkog, građevinskog ili rudarskog usmjerenja te iskustvo rada na sličnim poslovima. Zapošljava i Radnika/Radnicu skladišta i utovara sa srednjom stručnom spremom, iskustvom rada na sličnim poslovima i uvjerenjem za rukovatelja viličarom te Radnika/Radnicu u proizvodnji ploča. Od kandidata se očekuju srednja stručna sprema, iskustvo rada na sličnim poslovima, vozačka dozvola B kategorije te spremnost na smjenski rad. Poslodavac nudi rad u međunarodnom okruženju, mogućnosti razvoja karijere, kontinuirano stručno usavršavanje te sigurno i održivo radno okruženje. Prijave su otvorene do 3. srpnja.

Croatia osiguranje traži Agenta u call centru (m/ž) sa završenom srednjom stručnom spremom. Prednost imaju kandidati s iskustvom rada u call centru, prodaji ili korisničkoj podršci te poznavanjem rada na društvenim mrežama. Potrebno je poznavanje MS Office paketa i razvijene komunikacijske vještine. Poslodavac nudi temeljitu obuku, kontinuirane edukacije, mentorstvo, fiksnu plaću uz bonuse na temelju ostvarenih rezultata te brojne pogodnosti poput božićnice, uskrsnice, regresa i drugih prigodnih nagrada. Prijave su otvorene do 3. srpnja.

Decathlon traži Sportskog trgovca (m/ž) koji će savjetovati kupce pri odabiru sportske opreme, brinuti o izgledu trgovine, stanju zaliha i radu na blagajni. Traže osobe koje vole sport, uživaju u radu s ljudima, imaju pozitivan stav i spremne su raditi u dinamičnom timskom okruženju. Decathlon nudi priliku za razvoj karijere u najvećem lancu sportskih trgovina na svijetu, rad u timu sportskih entuzijasta te okruženje koje potiče odgovornost, autentičnost i profesionalni razvoj. Prijave su otvorene do 4. srpnja.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
novi prijedlog

novi prijedlog

Njemački umirovljenici će imati 770 eura veće mirovine, ali pod jednim uvjetom
problemi u brodogradilištu

problemi u brodogradilištu

Država prodaje Uljanik, a radnicima nitko to nije rekao
podaci za 2025.

podaci za 2025.

Zna se sve o poduzetnicima u Hrvatskoj: Evo tko zarađuje najviše, a tko plaća najmanje

najpopularnije

Još vijesti