Razmišljate o promjeni posla? Izdvojili smo nekoliko oglasa, evo tko zapošljava

Institut Ruđer Bošković traži Referenta u nabavi (m/ž). Traži se kandidat sa srednjom stručnom spremom, najmanje godinu dana iskustva u poslovima nabave, aktivnim znanjem rada na računalu i engleskog jezika. Posao uključuje provedbu postupaka nabave, koordinaciju isporuke robe, kontrolu realizacije ugovora i likvidaciju ulaznih računa. Radni odnos zasniva se uz probni rok od dva mjeseca. Prijavi se do 6. kolovoza.

OVERSEAS TRADE Co Ltd d.o.o. zapošljava Dispečera (m/ž). Traži se osoba sa srednjom ili višom stručnom spremom te iskustvom u logistici, transportu ili dispečerstvu. Poslodavac nudi stabilno zaposlenje, mogućnost profesionalnog razvoja, rad u dinamičnom okruženju i podršku iskusnog tima. Mjesto rada je Hrvatski Leskovac ili Karlovac. Prijavi se do 13. kolovoza.

RIBOLA d.o.o. traži Voditelja skladišta (m/ž). Potrebno je najmanje dvije godine iskustva na sličnim poslovima, dobro poznavanje rada na računalu te organizacijske i komunikacijske vještine. Poslodavac nudi ugovor na neodređeno vrijeme, redovna i stimulativna primanja, plaćene troškove prijevoza te božićnicu i uskrsnicu. Prijavi se do 5. kolovoza.

Atlantic Grupa – Farmacia zapošljava Farmaceutskog tehničara (m/ž) na više lokacija diljem Hrvatske, uključujući Zagreb, Stupnik, Novalju, Dubrovnik i Krk. Poslodavac nudi mentorstvo, kontinuirano stručno usavršavanje i rad u stabilnom poslovnom sustavu koji posebnu pažnju posvećuje razvoju zaposlenika. Prijavi se do 15. kolovoza.

Retailors Adria d.o.o. traži Voditelja smjene (Shift Manager) – Nike – Lead FOH (m/ž). Posao uključuje vođenje tima, organizaciju rada u trgovini, upravljanje zalihama i pružanje vrhunske usluge kupcima. Poslodavac nudi konkurentnu plaću, bonus temeljen na rezultatima, 30 % popusta na Nike proizvode te prilike za profesionalni razvoj u međunarodnom okruženju. Prijavi se do 7. kolovoza.

Cjelokupnu ponudu aktivnih oglasa za posao možeš pronaći na portalu MojPosao. Najnovije oglase, vijesti i savjete iz svijeta tržišta rada potraži i na MojPosao LinkedIn profilu.