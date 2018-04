Todorić osuo paljbu po Vladi i teško optužio Plenkovića: Urgirao je kod britanskog ambasadora...

Nakon završetka ročišta na sudu u Westminsteru Ivica Todorić je izjavio kako će sudski proces još dugo trajati. 'Svoj cilj sam ostvario. Dobio sam vrijeme da branim svoja ljudska prava i to činim', istaknuo je Todorić. Hoće li biti izručen Hrvatskoj znat će se 20. travnja

'Županijski sud mi je blokirao imovinu. Vidilo se što imam. A oni tvrde da sam nešto ukrao! Nisam uzeo niti kune', naglasio je Todorić.

Na pitanje kako komentira nacrt nagodbe rekao je da je to katastrofa.

'To je toliko bezočno uništavanje kapitala, imovine, kršenje zakona, ustava, da je nevjerojatno da se to može u jednoj zemlji koja je članica EU. Martina Dalić je žena koja se ne može kontrolirati. To je nevjerojatno koliko Božinović mora čistiti za njom. Čistiti njene SMS poruke! Ma to se ne može sakriti, sve će to izaći jednom', rekao je vidno uzbuđeni Todorić.

Optužio je premijera Andreja Plenkovića da je urigirao kod britanskog ambasadora da ga se izruči Hrvatskoj.