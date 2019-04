Sukobi na prosvjedu 'žutih prsluka', Macron priprema nove mjere

Prosvjednici okupljeni u pokretu 'žutih prsluka' sukobili su se s interventnom policijom u francuskom gradu Toulouseu u subotu u trenutku dok se predsjednik Emmanuel Macron priprema najaviti nove mjere koje bi trebale prekinuti protuvladine prosvjede koji traju već 22. vikend zaredom

Prosvjedi u Parizu i u drugim gradovima bili su većinom mirni do ranog poslijepodneva, no nastavljaju vršiti pritisak na predsjednika Macrona. On se obvezao na najavu niza mjera koje za cilj imaju umanjiti nezadovoljstvo u zemlji.

Prosvjedi 'žutih prsluka' počeli su u studenom prošle godine kao protivljenje povećanju poreza na gorivo.

Međutim, pokret se ubrzo preobrazio u rašireno nezadovoljstvo Macronovom vladom, unatoč brzim odlukama da se ukine povećanje poreza na gorivo i drugim mjerama vrijednima preko 10 milijardi eura, a kako bi se povećala kupovna moć glasačima s manjim primanjima.