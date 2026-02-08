Rok za prijavu praznih stanova APN-u istječe uskoro: Evo koliko se može zaraditi

Vlasnici nekretnina koje godinama stoje prazne imaju još kratko vrijeme da ih uključe u Program priuštivog najma. Procjenjuje se da je takvih kuća i stanova u Hrvatskoj oko 600 tisuća, dok istodobno nedostaje približno 230 tisuća stambenih jedinica
Ideja mjere je jednostavna: vlasnici aktiviraju prazne nekretnine, najmoprimci plaćaju priuštivu najamninu, a država nadoknađuje razliku do tržišne cijene. Dio stanova u program uključuju i Državne nekretnine.
U jednoj zgradi na istoku Zagreba već je spreman primjer takvog stana. Riječ je o 50 četvornih metara u vlasništvu Državnih nekretnina, obnovljenom prostoru u kojem je od opreme zasad uređena samo kupaonica, navodi HRT.
‘Trenutačno imamo tristotinjak stanova koji su u postupcima za uređenje i isto tako mogu reći da je tu 20-ak gradova’, rekla je Željka Franić, glasnogovornica Državnih nekretnina.
Interes je velik
Prva faza programa bliži se kraju. Vlasnici se mogu javiti APN-u i nekretninu dati na korištenje na razdoblje od tri do deset godina. Interes je velik, telefoni u APN-u stalno zvone.
‘Kažu nam kakve nekretnine imaju, koliko bi mogli dobiti pa im mi pomognemo u računanjima i svemu onom što ih zanima. Primjerice, u kakvom stanju mora biti nekretnina, je li u redu, ako je ja trenutačno renoviram, a bit će gotova možda za mjesec dana’, govori Jelena Bokun, savjetnica za odnose s javnošću APN-a.
Primjer iz Zagreba pokazuje računicu: da je stan na Peščenici u privatnom vlasništvu, vlasnik bi kroz deset godina od APN-a mogao dobiti 76.200 eura, a gotovo 46 tisuća isplatilo bi se odmah nakon potpisivanja ugovora.
Struka očekuje da bi mjera mogla ublažiti pritisak na tržište najma.
‘Ako se pokaže kao mjera koja je učinkovita i za vlasnike i za najmoprimce onda bi dugoročno moglo imati nekog utjecaja u smislu smanjenja potražnje, odnosno opterećenja na tržištu koje trenutačno postoji s obzirom na i dalje deficit nekretnina u ponudi’, istaknuo je Boro Vujović, vlasnik agencije za promet nekretninama.
Ključni uvjeti
Ključni uvjet za ulazak u program jest da u nekretnini posljednje dvije godine nitko nije stanovao. To se dokazuje računima HEP-a s godišnjom potrošnjom manjom od 500 kilovatsati.
Podaci HEP-a pokazuju razmjere problema: u Zagrebu je više od 66 tisuća takvih nekretnina, u Splitu deset tisuća manje, u Rijeci 42 tisuće, a u Osijeku gotovo 27 tisuća. Samo prema tom kriteriju, gotovo 191 i pol tisuća stanova trenutačno je bez stanara.
Zato APN-u stižu upiti i iz inozemstva.
‘Hrvatski državljani koji su ili nedavno ili možda prije 20-30 godina odselili negdje u Austriju, Njemačku odnosno bilo koju drugu zemlju i ovdje imaju nekretninu koju nisu iznajmljivali pa uglavnom iz praktičnih razloga’, objašnjava Bokun.
Nakon što se prikupi popis raspoloživih stanova diljem zemlje, slijedi poziv za najmoprimce. Prvi bi se u nove stanove, po znatno nižoj cijeni najma, mogli useliti već do ljeta.