Rok za prijavu praznih stanova APN-u istječe uskoro: Evo koliko se može zaraditi

Ideja mjere je jednostavna: vlasnici aktiviraju prazne nekretnine, najmoprimci plaćaju priuštivu najamninu, a država nadoknađuje razliku do tržišne cijene. Dio stanova u program uključuju i Državne nekretnine.

U jednoj zgradi na istoku Zagreba već je spreman primjer takvog stana. Riječ je o 50 četvornih metara u vlasništvu Državnih nekretnina, obnovljenom prostoru u kojem je od opreme zasad uređena samo kupaonica, navodi HRT.

‘Trenutačno imamo tristotinjak stanova koji su u postupcima za uređenje i isto tako mogu reći da je tu 20-ak gradova’, rekla je Željka Franić, glasnogovornica Državnih nekretnina.

Interes je velik

Prva faza programa bliži se kraju. Vlasnici se mogu javiti APN-u i nekretninu dati na korištenje na razdoblje od tri do deset godina. Interes je velik, telefoni u APN-u stalno zvone.

‘Kažu nam kakve nekretnine imaju, koliko bi mogli dobiti pa im mi pomognemo u računanjima i svemu onom što ih zanima. Primjerice, u kakvom stanju mora biti nekretnina, je li u redu, ako je ja trenutačno renoviram, a bit će gotova možda za mjesec dana’, govori Jelena Bokun, savjetnica za odnose s javnošću APN-a.

Primjer iz Zagreba pokazuje računicu: da je stan na Peščenici u privatnom vlasništvu, vlasnik bi kroz deset godina od APN-a mogao dobiti 76.200 eura, a gotovo 46 tisuća isplatilo bi se odmah nakon potpisivanja ugovora.