Štrajkaški odbor 3. maja: Razočarani smo, štrajk ide dalje

U Štrajkaškom odboru Brodogradilišta 3. maj razočarani su rezultatima sastanaka o rješavanju problema u Uljanik grupi na kojemu su u četvrtak navečer u Banskim dvorima sudjelovali predsjednik Uprave Uljanik grupe Gianni Rossanda i vlasnik Kermasa Danka Končara, ali ističu da ne odustaju od zahtjeva da im se isplati srpanjska plaća te da se štrajk nastavlja

Predsjednik Uprave Uljanik grupe Gianni Rossanda izjavio je da je restrukturiranje jedno pravo rješenje za Uljanik grupu. „Što se tiče kratkoročnog financiranja, država tu ne može intervenirati,“ ali to smo znali i prije, dodao je.

Upitan je li Končar jedini spas za Uljanik grupu kao potencijalni partner, Rossanda je odgovorio da je on "najlogičniji spas" jer je već uložio 12,5 milijuna eura u Uljanik. Na pitanje osjeća li se odgovornim za situaciju u Uljaniku i 3, maju, odgovorio je da se uvijek može drugačije i bolje te je uvijek uprava ta koja mora "nešto odrediti", ali da su sadašnjem stanju pridonijele i objektivne okolnosti.

Danko Končar je izjavio da postoje snage koje rade na tome da do stečaja Uljanika ne dođe, a što se tiče ulaska Kermas energije kao strateškog partnera, kazao je "vidjet ćemo". Rekao je da je njegova tvrtka već dala ponudu koja je prihvaćena te da u ovom trenutku nisu spremni dati novac Uljaniku, napominjući da se može dogoditi da Europska komisija odbije plan restrukturiranja. "To ne znači da nismo i dalje spremni pomoći, no u toj pomoći i akciji mora sudjelovati više sudionika, a ne samo mi", poručio je.

Štrajk u Brodogradilištu 3. maj , kao i u cijeloj Uljanik grupi, počeo je u srijedu, a nastavljen je u četvrtak. Štrajkaški odbor je najavio da će štrajk trajati do ispunjenja zahtjeva, tj. dok im se ne isplati plaća za srpanj. Uz to, traže da se omogući nabava materijala, kako bi se u pogonima ponovno pokrenula proizvodnja, dovršili započeti brodovi i ugovorili novi poslovi. Iz Štrajkaškog odbora ističu da su radnici uznemireni, da sve teže podnose iščekivanje plaća, pritisnuti kreditima i drugim obvezama. Najavili su da će do početka idućeg tjedna štrajkati na svojim radnim mjestima, a da će nakon toga odlučiti o daljnjim akcijama.