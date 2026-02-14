Šokantna odluka njemačkog diva: Zaradili 289 milijuna eura pa podijelili 500 otkaza

Bez posla bi trebalo ostati 160 radnika u proizvodnji, dok bi na lokaciji trebali ostati uprava i odjel konstrukcije s 125 zaposlenika. Ukupno se planira ukidanje oko 1000 radnih mjesta na globalnoj razini, pri čemu se polovica odnosi na Njemačku.

Odluka je izazvala nezadovoljstvo radnika i sindikata jer se tvornica koja se gasi smatra profitabilnom. Naime, kako prenosi Fenix magazin nakon višemjesečnih pregovora potvrđeno je da će proizvodnja u Lüneburgu (Donja Saska) stati najkasnije do kraja ožujka 2027. godine.

Prema dostupnim informacijama, rezovi će pogoditi Lüneburg i Norderstedt, gdje se ukida ‘troznamenkasti’ broj radnih mjesta, dok se u središnjici u Hamburgu smanjuju pozicije u administraciji i prodaji. Preostalih oko 500 otkaza raspoređeno je na 41 podružnicu diljem svijeta.

Kina krivac

Sindikat IG Metall oštro je kritizirao odluku uprave. 'Ovdje se ne radi o sanaciji tvrtke koja propada, već o gašenju profitabilne proizvodnje', poručuju iz sindikata. Kao argument navode poslovne rezultate: Jungheinrich AG je u 2024. godini ostvario dobit od 289 milijuna eura uz promet od 5,4 milijarde eura, a plan tvrtke je do 2030. udvostručiti promet na deset milijardi eura.

Radnici u proizvodnji od studenog prošle godine bili su u štrajku duljem od 80 dana, no to nije promijenilo odluku o zatvaranju. U međuvremenu je dogovoren socijalni plan koji uključuje otpremnine za radnike pogođene gašenjem pogona.

Kao ključni razlog restrukturiranja navodi se rastući cjenovni pritisak iz Azije, ponajprije iz Kine. Iako se ističe da kineski viličari tehnički još uvijek ne dosežu razinu njemačkih, na tržištu su osjetno jeftiniji. Istodobno, Jungheinrich surađuje i s kineskim partnerom EP kroz zajedničku tvrtku te od jeseni u Europi prodaje vozila trećeg najvećeg kineskog proizvođača.