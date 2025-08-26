Slavonsko mjesto osiguralo grijanje do 2070. godine? Kreće prva faza radova

U Babinoj Gredi kreće izrada istražne bušotine koja bi trebala provjeriti potencijal geotermalnih izvora energije. Ondje se, naime, planira izgraditi geotermalna elektrana snage 15 megavata, koja bi trebala grijati općinu sve do 2070. godine
Ispod naizgled običnog polja u Babinoj Gredi nalazi se energetsko blago. Podzemne vode na dubini od 3850 metara dosežu više od 170 Celzijevih stupnjeva.
Počelo je bušenje prve istražne geotermalne bušotine, koja bi trebala dati parametre za izgradnju nove elektrane snage 15 megavata, koja će služiti za grijanje kućanstava te poljoprivrednih objekata, ali i razvoj toplica pa i turizma.
'Proces bušenja izrade bušotine je vrlo zahtjevan i skup. Iza nas je najveće postrojenje u Hrvatskoj koje može bušiti na ove dubine. Da bismo dokazali s ovom bušotinom dostatne zalihe geotermalne vode, naknadno će biti potrebno izbušiti još tri bušotine te sagraditi geotermalnu elektranu', za HRT je rekla Ivana Mejašić, direktorica društva ENNA Geo.
Vijek trajanja 40 godina
Vrijednost ulaganja se procjenjuje na 11 milijuna eura. U budućoj elektrani bi trebali biti zaposleno oko 15 osoba, a njen vijek trajanja bi trebao biti 40 godina. Dovršetak cijelog postrojenja se očekuje do 2030. godine.
'Nije baš kako su mi znali moji mještani spočitavati: 'Načelniče, ohladit će se voda dok vi pokrenete investiciju'. Trideset godina snimanja uz privatno partnerstvo, uz pomoć županije, uz pomoć Republike Hrvatske i same općine krenula je prva bušotina', rekao je Josip Krnić, načelnik općine Babina Greda.
Dio strategije
Dio je to šire energetske strategije Republike Hrvatske, u kojoj obnovljivi izvori energije čine vrlo važan segment, poglavito u dijelu samodostatnosti u proizvodnji energije.
'Projekti obnovljivih izvora energije su imperativ i dio energetske strategije Republike Hrvatske. Uvijek su i bili, međutim, proteklih nekoliko godina posebno su dobili na važnosti zbog stvari koje su se dogodile. Energetska sigurnost prije svega znači dostupnost i dostatnost vlastite energije', rekao je državni tajnik Vedran Špehar.