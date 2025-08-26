Slavonsko mjesto osiguralo grijanje do 2070. godine? Kreće prva faza radova

Ispod naizgled običnog polja u Babinoj Gredi nalazi se energetsko blago. Podzemne vode na dubini od 3850 metara dosežu više od 170 Celzijevih stupnjeva.

Počelo je bušenje prve istražne geotermalne bušotine, koja bi trebala dati parametre za izgradnju nove elektrane snage 15 megavata, koja će služiti za grijanje kućanstava te poljoprivrednih objekata, ali i razvoj toplica pa i turizma.

'Proces bušenja izrade bušotine je vrlo zahtjevan i skup. Iza nas je najveće postrojenje u Hrvatskoj koje može bušiti na ove dubine. Da bismo dokazali s ovom bušotinom dostatne zalihe geotermalne vode, naknadno će biti potrebno izbušiti još tri bušotine te sagraditi geotermalnu elektranu', za HRT je rekla Ivana Mejašić, direktorica društva ENNA Geo.