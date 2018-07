Saudijski investitori zainteresirani za hrvatski turizam

Predsjednik Hrvatske gospodarske komore (HGK) Luka Burilović sastao se s gospodarstvenicima iz investicijske tvrtke Square One Business Initiatives iz Saudijske Arabije, koji najviše potencijala u poslovanju s Hrvatskom vide u sektoru turizma, priopćili su u srijedu iz HGK

Square One Business Initiatives, kako navode iz HGK, ima široku lepezu poslovnih aktivnosti od investicija u nekretnine do razvoja IT softverskih rješenja za pojedina specijalizirana područja.

Predstavnici te tvrtke u razgovoru s čelnikom HGK su istaknuli kako najviše potencijala u poslovanju s Hrvatskom vide u sektoru turizma - dolasku turista iz Saudijske Arabije, investiranju u turističke kapacitete, ugostiteljstvu, kupnji hrvatskih prehrambenih proizvoda i franšiznim širenjem poslovanja.