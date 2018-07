Dva milijuna kuna podijeljeno ljudima koji turistima nude smještaj u kućama

Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban potpisao je danas ugovore s 88 pružatelja smještaja u kućanstvima u sklopu programa podizanja kvalitete turističke ponude na području te županije za 2018. godinu vrijedne dva milijuna kuna.

'Moje geslo je da se županija mora otvoriti svakom građaninu, bilo kroz studentske, učeničke ili rodiljne potpore, OPG-ove i energetsku obnovu, ali svakom građaninu treba biti dostupna jer je to javni novac županije. Uostalom, ništa im se ne poklanja jer je to njihov novac. S obzirom na transparentnost i apsolutnu otvorenost natječaja, imamo jako veliki broj prijavljenih, no s obzirom na to da smo iz proračuna za te dvije mjere izdvojili dva milijuna kuna, dio ih je ostao ispod crte. Za njih ćemo 300 tisuća kuna namaknuti iz jesenskog rebalansa proračuna', rekao je župan Boban.