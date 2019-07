Real Grupa, Vrban i Bianca Matković pobijedili na natječaju za štand koji će predstavljati Hrvatsku na EXPO-u 2020

Završio je natječaj Hrvatske turističke zajednice za izradu najboljeg idejnog rješenja za hrvatski paviljon na izložbi EXPO 2020 koja će se održati u Dubaiju. Pobijedio je projekt koji su iznijele tvrtke Real grupa Krešimira Prosolija, Architect Ante Vrbana te tvrtka Morium Biance Matković, nekadašnje bliske suradnice bivšeg premijera Ive Sanadera

Hrvatski paviljon na svjetskoj izložbi EXPO 2020 u Dubaiju bit će postavljen tijekom trajanja svjetske izložbe, od 20. listopada 2020. do 10. travnja 2021.

'Vlada je prepoznala potencijal i važnost svjetske izložbe EXPO te jednoglasno dala zeleno svjetlo za sudjelovanje Hrvatske na predstojećoj izložbi. Tema EXPO-a 2020 je Povezivanje umova, stvaranje budućnosti (Connecting Minds, Creating the Future), a paviljon za hrvatsko predstavljanje nalazit će se unutar tematskog parka Mobilnost, dok će tema hrvatskog paviljona biti Mobilnost uma (Mobility of the Mind).

Kroz ovu temu Hrvatska će se moći predstaviti kao zemlja inovativnih projekata, ideja, izuma i kreativnih pojedinaca koji su zbog želje za izazovima i otvorenosti prema novome, ponekad uz malo resursa, postigli svjetsku prepoznatljivost', priopćeno je iz HTZ-a.