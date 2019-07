HTZ kreće u kampanju; promovirat će zdravstveni turizam na 11 tržišta; evo i kojim

Hrvatska turistička zajednica (HTZ) počela je s promocijom zdravstvenog turizma na 11 europskih tržišta, koja će do 30. rujna kroz razne poruke nastojati motivirati dolaske turista zainteresiranih za tu rastuću ponudu, posebice izvan ljetnog dijela godine

Marketinšku kampanju za zdravstveni turizam HTZ će provoditi u Njemačkoj, Sloveniji, Austriji, Velikoj Britaniji, Francuskoj, Italiji, Nizozemskoj, Rusiji, Švedskoj, Norveškoj i Danskoj, i to, kako su izvijestili u ponedjeljak iz HTZ-a , kroz aktivnosti online oglašavanja i digitalnog ambijentalnog oglašavanja (na velikim zgradama određene vrste displeja na kojima se poruke, slike i drugo).

Po njegovim riječima, istraživanja pokazuju da usluge zdravstvenog turizma u Hrvatskoj najviše koriste gosti iz Austrije, Slovenije, Italije i Njemačke.

Ponuda zdravstvenog turizma sagledava se kroz segment wellnessa, lječilišnog i medicinskog turizma, a prema procjenama to je proizvod za kojim potražnja godišnje raste po stopi 15 do 20 posto i korisnici su najčešće dobri potrošači veće kupovne moći. To potvrđuje i istraživanje TOMAS zdravstveni turizam 2018., koje je utvrdilo da višednevni posjetitelji Hrvatske u wellness segmentu dnevno u prosjeku troše 149 eura, dok u medicinskom potrošnja doseže i više od 290 eura na dan.